Brno - Nábytkářský průmysl v Česku loni rostl již osmým rokem v řadě. Vyplývá to z analýz, které má k dispozici Klastr českých nábytkářů (KČN), přestože ještě nejsou k dispozici přesné údaje Českého statistického úřadu. V roce 2017 činily tržby 36,3 miliardy korun. Letos se očekává stabilizace trhu po postupném zvolňování tempa růstu. Rizikem pro firmy je společně s možným ochlazením ekonomiky také kůrovcová kalamita, kvůli které není na trhu dostatek tuzemského dřeva z listnatých stromů. Navíc se stále častěji vyžaduje certifikace FSC a takového dřeva je v ČR nedostatek, řekla ČTK na zahájení brněnského veletrhu Mobitex předsedkyně KČN Lucia Haraslínová.

K loňskému růstu pomáhal i stále rostoucí export. "Největší část vývozu činí jednotlivé části nábytku, exportujeme rovněž kovové součásti, lékařský nábytek a sedačky. Rozhodujícími vývozními destinacemi jsou Německo, s velkým odstupem následuje Slovensko a Francie," uvedla Haraslínová. Podle odhadů úměrně exportu rostl i dovoz, v němž dominují Polsko, Německo a Čína.

Do budoucna však některé firmy, ač je nyní jejich situace díky konjunktuře dobrá, hledí s drobnými obavami kvůli očekávanému ochlazení ekonomiky a právě i kvůli kůrovcové kalamitě. "Není pravda, že zpracovatelský průmysl na kůrovcové kalamitě profituje díky přebytku hmoty a poklesu cen. Ideální pro firmy je stabilita na straně nákupu i prodeje. Smrkové dřevo, navíc kalamitní, je použitelné pouze pro výrobu některých deskových materiálů. Kvalitního smrkového dřeva a dřeva z listnatých stromů je naopak na trhu nedostatek," řekla Haraslínová. Proto firmy uvažují o dovozu, jenž výrobu prodražuje.

Problém české produkce dříví je také nedostatečné množství lesů s FSC certifikací, na kterou odmítají přistoupit především Lesy ČR, které spravují polovinu všech lesů v ČR. "V nábytkářském průmyslu se přitom certifikace důrazně požaduje. Firmy jsou tak v době přebytku hmoty na trhu paradoxně nuceny dovážet ze zahraničí, kde na tento požadavek zareagovali pružněji," uvedla Haraslínová.

Menším a středním českým firmám by mohly pomoct investice do automatizace a robotizace, která se zatím v nábytkářském sektoru příliš neprojevila. Ministerstvo průmyslu umožňuje žádat o dotace na technologické vybavení a výrobcům by to umožnilo odklonit se od sériové výroby k zakázkové a také uspořit pracovní sílu, které je nedostatek.

S nedostatkem lidí se potýká devět z deseti firem. "Řeší to rekvalifikacemi i využitím pracovníků z Ukrajiny," uvedla Haraslínová. Radostná není ani situace v odborném školství a přes různé snahy státu, krajů i oborových asociací se situace nelepší. "Za 12 let ubylo 69 procent truhlářů a 80 procent čalouníků," uvedla Haraslínová.