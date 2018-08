Sevilla - I když se pro fotbalisty Olomouce stalo 4. předkolo Evropské ligy konečnou, jsou rádi, že narazili zrovna na Sevillu. Z porážek 0:1 a 0:3 si totiž odnášejí velké zkušenosti, které se podle záložníka Davida Housky pokusí zúročit v dalších kariérách.

"Byl to obrovský zážitek a z celého dvojutkání jsme nabrali obrovské zkušenosti," řekl Houska. "Doma jsme si ověřili, že i s takovým soupeřem se dá hrát. Tady už to tak dobré nebylo, ale i tak je to pro nás velká motivace pracovat dál a musíme se od toho odrazit," dodal po čtvrteční odvetě ve Španělsku.

Ačkoli by rád v soutěži pokračoval, nyní doufá, že se tyto zkušenosti podaří zúročit v lize, kde Sigmě ujíždí vlak a po šesti kolech má jen tři body.

"Samozřejmě mě mrzí, že nepokračujeme dál. Hrát tyhle zápasy je svátek. Teď ale musíme přepnout do ligy, kde to není dobré. Dnes nás to stálo hodně sil, ale musíme zregenerovat a nachystat se na Bohemku," myslí už na další zápas.

Právě pětadvacetiletý reprezentant byl podle trenéra Václava Jílka jedním z hráčů, kteří se dokázali přiblížit kvalitě soupeře, a ukázal, že může hrát na podobné úrovni.

"David Houska v obou zápasech odvedl spoustu práce, byl aktivní, chtěl míče. Ale i on měl na noze gól, to by hráč jeho kvalit měl trefit," připomněl Jílek situaci z 37. minuty, kdy za stavu 0:2 střílel Houska z hranice šestnáctky, ale minul branku.

Odmítal ale, že by ho rozhodila bouřlivá atmosféra na stadionu, když hráče při nástupu na trávník vítal pompézní chorál fanoušků. "Atmosféra byla výborná. Když jsme nastupovali a oni zpívali klubovou hymnu, tak to byl hukot. Byl to velký zážitek. Mě to ale spíše namotivovalo. Nevím, jak ostatní kluky," dodal odchovanec Sigmy.