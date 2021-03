Nabídku jízdních kol letos omezí pandemie, poptávka je obrovská

Olomouc - Nabídku jízdních kol na českém trhu letos na jaře výrazně omezí pandemie koronaviru, kvůli které se od loňska zpožďují dodávky bicyklů i cyklosoučástek z asijských továren do tuzemských montážních závodů a obchodů. Prodejci kol přitom v posledních týdnech evidují nebývalé velkou poptávku od zákazníků z celého Česka, kteří se snaží z tenčící se nabídky vybrat nové jízdní kolo.

Tradičně vysoká jarní poptávka po jízdních kolech se letos v Česku u některých značek sešla s omezenou dostupností bicyklů u prodejců, na což si v diskuzních skupinách na sociálních sítích stěžuje nejeden cyklista. "V jarních měsících postihne cyklistický trh loňský výpadek výroby v Asii," řekl ČTK jednatel olomouckého výrobce a distributora jízdních kol a elektrokol Voice Bike Aleš Hrdlička.

Loni měli prodejci jízdních kol v Česku žně a distributoři díky vysoké poptávce vyprázdnili sklady. Pandemie koronaviru ale výrazně zpomalila tok cyklistického zboží z Asie do Evropy, takže některých značek kol bude letos podle Hrdličky na trhu nedostatek.

Prodej se kvůli uzavřeným cykloobchodům přesunul na internet a e-shopy nyní evidují obrovský nárůst odbytu. "Na českém trhu vypukla mezi výrobci, obchodníky a zákazníky panika. Čelíme nebývalému zájmu o jízdní kola i doplňky. Přicházejí nám objednávky z celé České republiky. Denně odesíláme deset až 12 balíků s koly," řekl ČTK provozovatel přerovských cykloprodejen Sapa Bike Filip Horák.

Firma Sapa Bike v únoru do svých skladů navezla první stovku jízdních kol. "Už je máme takřka prodané. Výrobci slibují další dodávky, ale nevíme kdy," upozornil Horák. České montážní závody se podle něj totiž potýkají s nedostatek komponent od asijských výrobců. "Firma vyrobí kolo, ale chybí jí například sedla. V tom je celý problém," upozornil Horák

Prodejny Sapa Bike letos zatím dostaly od českého výrobce jen zlomek objednaných kol. Situace na trhu s jízdními koly tak začíná podle Horáka pomalu připomínat období před rokem 1989, kdy bicykly byly v tehdejším Československu nedostatkovým zbožím. "Takovou situaci jsem za 30 let nezažil. V květnu možná ještě budeme mít co prodávat. Jsem ale zvědavý, co budeme prodávat v srpnu nebo září," uvedl Horák.

Zájemci o nové jízdní kolo letos navíc musí počítat s vyššími cenami, což podle Horáka i Hrdličky souvisí s výrazným zdražením dopravy z Asie. "Letecká i lodní přeprava se zvedla o 600 procent a někde se to promítnout muselo," řekl Horák. Český cyklistický trh se podle prodejců bude z dopadů pandemie vzpamatovávat ještě příští dva až tři roky.

Loni prodej kol v Česku díky pandemii výrazně vzrostl. Lidé totiž trávili dovolenou většinou v tuzemsku a v době uzavřených sportovišť bylo jízdní kolo vhodnou alternativou, jak si udržet kondici. "Loňská sezona byla pro nás super. Obrat jsme zvýšili o 250 procent," dodal Horák.