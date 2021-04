Nabídka Ruska byla 300.000 dávek Sputniku hned, dalších 150.000 každý měsíc

Praha - Nabídka Ruska byla podle nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) na nákup 300.000 dávek vakcíny Sputnik V okamžitě a každý měsíc pak dalších 150.000 dávek. Řekl to dnes Radiožurnálu. Nemá informace o tom, že by tato několik týdnů stará nabídka už neplatila. Arenberger minulý týden v čele úřadu vystřídal Jana Blatného (za ANO). Toho prezident Miloš Zeman kritizoval za odmítání očkovat touto ruskou vakcínou, která zatím nemá schválení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), v ČR.

"Nabídka pro Českou republiku už padla z ruské strany před několika týdny. Okamžitě bychom mohli nakoupit asi 300.000 dávek a potom každý měsíc asi 150.000 dávek," uvedl ministr. "Neslyšel jsem žádnou její negaci, takže zřejmě asi dál platí. My jsme to zatím dál neprověřovali," dodal.

Za poslední týden bylo v Česku podáno 293.000 dávek vakcíny proti covidu-19 od tří výrobců. Jen od firmy Pfizer/BioNTech bylo více než 300.000 dávek podáno od začátku dubna. Vakcíny AstraZeneca bylo podáno dosud asi 270.000 dávek, vakcíny Moderna 220.000 dávek od začátku očkování. Celkově bylo v ČR aplikováno 2,15 milionu dávek. Zatím se očkuje vakcínami, kde je nutné podání dvou dávek.

Na duben mělo Česko objednáno 2,6 milionu dávek, kvůli omezeným dodávkám ale dorazí jen 1,56 milionu. Dodávky krátila zejména firma AstraZeneca, jíž mělo přijít v dubnu 500.000 dávek. Nejisté jsou také dodávky vakcíny od firmy Johnson & Johnson, která pozastavila distribuci do Evropy kvůli prošetřování možné souvislosti se vznikem krevních sraženin. V příštích dvou týdnech měla dodat přes 38.000 dávek, zejména praktickým lékařům.

Arenberger také připomněl, že každá vakcína, kterou by se v Česku očkovalo, musí splnit určité náležitosti jako jsou klinická data o účinnosti a bezpečnosti nebo prokázat správnou výrobní praxi. "Musíme vědět, v jakém závodě je to vyráběno a jestli splňuje všechny parametry, které předepisuje Evropská unie. My zatím tohleto od Sputniku nemáme," dodal.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) podle něj už několikrát požadoval od ruského výrobce upřesnění dokumentů a čeká na odpovědi. "Podle toho budeme dál postupovat," dodal. Ředitelka SÚKL Irena Storová, kterou prezident také kritizoval, podle něj postupuje správně a neuvažuje o jejím odvolání.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí řekl, že by bylo rozumné Sputnik předobjednat, aby byl k dispozici v době, kdy ho schválí EMA. "Předpokládáme, že evropská léková agentura tuto vakcínu také dříve či později pustí do oběhu. Určitě by bylo prozíravé se na to připravit," řekl k tomu Arenberger. Dodal ale, že i s dosud objednanými vakcínami by Česko mělo mít očkovaných 57 procent populace do prázdnin a 70 procent na konci léta.

"Na druhou stranu ti, kteří by se chtěli nechat očkovat třeba privátně, možná by se jim měla umožnit vakcinace jakéhokoliv typu. Ale musí to mít nějaké náležitosti, které akceptuje Evropská unie," dodal.