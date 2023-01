Nabídek nových tarifů elektřiny a plynu bude přibývat, míní analytici

Praha - Nabídky nových dlouhodobých tarifů od dodavatelů elektřiny a plynu s cenami pod vládou stanoveným maximem budou podle analytiků postupně přibývat. Umožňuje to současný vývoj na energetickém trhu, kde ceny klesají. Vyplývá to z vyjádření analytiků, které oslovila ČTK. Cílem dodavatelů je podle nich stabilizace zákaznického portfolia. Výhodnost nových nabídek s cenami mírně pod vládním limitem a s dlouhodobou fixací je podle analytiků složité odhadovat.

Někteří dodavatelé začali v posledních dnech nabízet nové tarify, které počítají s cenami mírně pod vládou stanoveným maximem, ovšem s dlouhodobou fixací. Udělal to například E.ON. Elektřinu v nejběžnější sazbě D02d nabízí za 4746 korun bez DPH za megawatthodinu (MWh) s fixací na tři roky. Vládní strop na cenu elektřiny je 5000 korun za MWh bez DPH. Tarify pod vládním limitem nabízí také třeba společnost Fonergy. Nové ceníky připravuje rovněž innogy, vývoj sledují ČEZ, Pražská energetika a další.

"Ledy se postupně prolamují," komentoval nové nabídky Jan Béreš ze společnosti Ušetřeno.cz. Upozornil přitom na současné burzovní ceny, které jsou pro dodávky elektřinu v roce 2023 a 2024 o téměř 1000 Kč za MWh nižší, než aktuální státem zastropované ceny elektřiny ve výši 5000 Kč bez DPH. U plynu, kde je strop ve výši 2500 Kč, se pak ceny pro tento a příští rok pohybují kolem 1600 až 1700 Kč za MWh.

"Jsem přesvědčen, že podobných nabídek bude přibývat. Současný pozitivní vývoj na velkoobchodním trhu to umožňuje," míní analytik společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) Jiří Gavor. Nabídka nových tarifů je podle něj z pohledu dodavatele pochopitelnou strategií, kterou chtějí dlouhodobě stabilizovat svá zákaznická portfolia.

Postupné přibývání cenových nabídek pod vládním maximem s dlouhodobou fixací připouští i analytik XTB Jiří Tyleček. Neočekává však rychlý vývoj. Připomněl, že většina velkých dodavatelů nakupuje zásoby elektřiny a plynu na trhu s předstihem, nyní tak musí odběratelům prodávat energie nakoupené za loňské vysoké ceny. "Proto se dá očekávat spíše pomalé zlevňování, které bude samozřejmě závislé na budoucím cenovém vývoji," vysvětlil Tyleček. Zároveň připomněl, že vývoj na energetické burze je dál nejistý.

Vyhodnotit, jak se nejnovější nabídky spotřebitelům vyplatí, je podle expertů komplikované. "Pro odběratele to znamená výhodu nižších plateb v prvním roce závazku, která se ale může ukázat jako nevýhodná ve druhém a třetím roce. To už mohou být dostupné podstatně výhodnější nabídky," řekl Gavor. "Lze to tedy doporučit spíše pro pesimisty preferující jistotu a předpokládající, že bude spíš hůře než lépe. Aspoň z pohledu cen za energie," dodal.

Podobně situaci hodnotí i Tyleček. "Můj osobní názor je, že se dočkáme ještě výhodnějších nabídek v příštích měsících. Dokážu si představit situaci, že cena elektřiny bude dále výrazně klesat a upsat se na tři roky by mohlo být nevýhodné. Například by se tarif mohl vyplatit pouze v tomto roce a příští dva roky by mohla být nabídka výrazně nevýhodná. Jedná se však pouze o mé spekulace," uvedl. Současné tarify pod vládnou daným maximem by proto volil v případech lidí, kteří chtějí mít klid a nezabývat se změnami cen.