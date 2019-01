Třebihošť (Trutnovsko) - Zimního táboření na vrchu Zvičina u obce Třebihošť na Trutnovsku se účastní asi dvacet lidí. Většina z nich spí ve stanech. Akce je putovní, začala v pátek a poslední noc se spí na zasněžené Zvičině v nadmořské výšce 671 metrů na dohled Raisovy chaty. "Táborníků je na Zvičině asi dvacet, dva spí pod širákem," řekl ČTK organizátor akce Vladimír Sluka.

Letošní ročník je dvaadvacátý, sedm z nich bylo putovních. "Původně byly na Zvičině obě noci, ale v posledních letech jen ta druhá. Chodíme totiž z různých míst. V noci na dnešek jsme spali u přehrady Les Království," řekl ČTK Sluka.

Podmínky podle něj nejsou ideální, přivítal by větší mráz. "Ideální je teplota od mínus pěti do mínus deseti stupňů, takový ten suchý mráz. Nelíbí se nám, když je vlezlo, tedy vlhko, jako teď. Je kolem nuly," řekl ČTK Sluka.

Zimní táboření přilákalo na Zvičinu turisty a trampy různého věku. Nejmladšímu je osmadvacet, nestaršímu přes sedmdesát. Lidé, kteří vyrážejí v zimě tábořit, se neobejdou bez kvalitního vybavení a oblečení přiměřené aktuálnímu počasí.

"Co mě k tomu vede? Člověk si chce zkusit, co vydrží. Kromě toho je úžasný pocit probudit se do ztichlé zasněžené krajiny, zažívám pocit naprosté svobody," řekl ČTK Sluka.

Memoriál Milana Poláka, jak se zimní táboření na Zvičině nazývá, pořádá Klub českých turistů z Hořic na Jičínsku. "Byl to můj kamarád, vedl to do čtvrtého ročníku, zemřel v roce 2001. Pak jsem to po něm převzal. Nechtěl jsem dopustit, aby tahle skvělá akce zanikla," dodal.

Zimní táboření v Královéhradeckém kraji má dlouhou tradici v lokalitě Hvězda v Broumovských stěnách na Náchodsku. Akce se tam koná tradičně počátkem prosince a loni se konala po pětapadesáté. Po táboření na Klíči v Lužických horách je zimní táboření na Hvězdě druhou nejstarší akcí svého druhu v Česku.