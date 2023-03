Na způsobu rozdělení daní mezi kraje se mají hejtmani dohodnout do června

Praha - Kritéria pro rozdělení daní do jednotlivých krajů mají regiony podle šéfa Asociace krajů ČR Martina Kuby (ODS) dohodnout do června. Model má být co nejspravedlivější. Řekl to novinářům po dnešním jednání hejtmanů se zástupci vlády v Praze. Poznamenal, že z hlediska udržitelností rozpočtů je komplikované dodržet rok a půl staré stanovisko, podle kterého nemá žádný z krajů nově dostat méně peněz, "z jednání odejít s nižším rozpočtem". Mezi kritérii, která kraje navrhují do modelu zahrnout, jsou například rozloha regionu, počet obyvatel a také počet nemocnic nebo délka silnic nižších tříd.

Nynější pravidla pocházejí podle Kuby z roku 1999 a regionům nevyhovují. Nelze ale podle něj postupovat podle jednoduchého určení podle počtu obyvatel, protože je třeba zohlednit, na jakém území tam lidé žijí, zda v kraji převládají státem spravované silnice vyšší třídy, nebo naopak. Nevyloučil to, že pro konečný výpočet bude použit nějaký koeficient.

Premiér Petr Fiala (ODS) před jednáním novinářům řekl, že vláda je připravena mechanismus přepočtu změnit. "Ale musíme to udělat na základě dohody mezi jednotlivými kraji," uvedl. Strukturální nerovnováha mezi regiony ve financování podle něj existuje a jedním z problémů Česka je prohlubování nerovností mezi jednotlivými kraji.

Podle informací ministerstva financí kraje za 11 měsíců loňského roku hospodařily s přebytkem 16,7 miliardy korun. Meziročně se přebytek snížil o 8,4 miliardy korun, byl ale vyšší než v období před pandemií covidu-19. Se schodkem hospodařil pouze Kraj Vysočina. Celkové příjmy krajů dosáhly za 11 měsíců loňského roku 286,7 miliardy korun, meziročně se zvýšily o 2,9 procenta. Ministerstvo financí očekává, že příjmy krajů porostou i v dalších letech vzhledem k očekávanému růstu celkového daňového inkasa. Výdaje krajů ke konci loňského listopadu dosáhly 270 miliard korun, meziročně o 6,5 procenta víc.