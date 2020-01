Na Žofíně se jedná o výměně vedení Prahy 1

Praha - Zastupitelé Prahy 1 jednají na Žofíně o odvolání rady městské části v čele se starostou Pavlem Čižinským (Praha 1 Sobě). Dosavadní vedení má nahradit nová koalice My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů), TOP 09, ODS a ANO. Pouze první z těchto uskupení je v dosavadní radě. Praha 1 Sobě, Piráti a Zelená pro jedničku zřejmě odejdou do opozice. Zástupci nové koalice již před jednáním podepsali koaliční smlouvu, v 25členném zastupitelstvu mají těsnou většinu 13 hlasů. Starostou by se měl stát dosavadní první místostarosta Petr Hejma (STAN).

Klub My, co tady žijeme před Vánoci vypověděl koaliční smlouvu. Odůvodnil to manažerským selháním Čižinského a názorovými neshodami. Podle stran nové koalice se za poslední rok úřad dostal do stavu, kdy má problém fungovat a odešly nebo byly vyhozeny desítky úředníků. Po vypovězení smlouvy z klubu My, co tady žijeme vystoupil Martin Kotas, a naopak do něj vstoupili tři zastupitelé TOP 09. Klub má nyní šest zastupitelů, ODS má pět křesel a ANO dvě.

Starosta Čižinský na začátku jednání uvedl, že členové nové koalice reprezentují "staré pořádky", které označil za rakovinu v podobě korupce a klientelismu. "Myslím, že dnešní den jasně dokazuje, že my jsme tu korupci skutečně nepřipouštěli a že jsme byli skutečně nepohodlní," uvedl. Připomněl také, že někteří členové nového vedení čelí trestnímu stíhání v souvislosti s privatizací bytů v minulém volebním období. Zástupci nové koalice podobnou rétoriku opakovaně odmítli s tím, že důvodem změny koalice je nekompetentnost dosavadního vedení.

Na dnešní jednání se přišlo podívat mnoho lidí, kteří zaplnili sál i předsálí, ať už na podporu stávající koalice, nebo té nové. Chvílemi se v reakci na vyjádření ozýval potlesk nebo hlasité výkřiky. Podpořit Čižinského přišli mimo jiné senátoři Marek Hilšer, Václav Hampl a Ladislav Kos nebo předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Za novou koalici se v posledních dnech postavila vedení celopražského STAN a TOP 09, naopak Piráti a Praha Sobě výměnu kritizovali.

Čižinský navrhoval zařadit na program odvolání předsedkyně ODS v Praze 1 Jaroslavy Janderové z kontrolního výboru. Věděla podle něj o korupčním jednání a nenahlásila ho policii. Janderová nařčení označila za "politické procesy". Poté, co se starosta pokusil nechat přehrát nahrávku, která podle něj jeho tvrzení prokazuje, členové nové koalice schválili předání vedení schůze Hejmovi. Následně zastupitelé schválili program pouze s odvoláním stávajícího a volbou nového vedení, bez bodů navrhovaných Čižinským.