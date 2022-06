Na zničeném mostě u ukrajinské Irpině vznikl provizorní památník

Kyjev - Porcelánový anděl s rozbitou hlavou a kovovým úlomkem visícím na křídle, řada dřevěných ručně stlučených křížů nebo modro-žlutá ukrajinská vlajka připevněná na kusu dřeva. Na místě zničeného mostu, jenž spojuje ukrajinská města Irpiň, Buča, Hostomel a Vorzel s Kyjevem, vznikl symbolický provizorní památník připomínající oběti ruské invaze.

Záběry zoufalých Ukrajinců, kteří se přes zničený most snažili uprchnout před boji do většího bezpečí na druhý břeh, na konci února obletěly svět. Pod strukturou mostu, jenž byl podle dřívějších zpráv stanice BBC v prvních dnech ruské vojenské agrese vyhozen do vzduchu ve snaze zastavit postup invazních jednotek na Kyjev, se tísnilo množství lidí. Ti poté přes provizorně položené desky překračovali řeku Irpiň.

Dřevěné desky umožňují překročit nevelký tok i v současné době a poskytují rovněž přístup k provizornímu pietnímu místu. Na jednom z ručně napsaných vzkazů stojí výzva lidem, aby na plátno napsali jména obětí ruského útoku na Ukrajinu. Řada jmen a vzkazů se tam už nachází.

Tento týden místo navštívil rovněž Emmanuel Durand, francouzský inženýr, specialista na sběr 3D dat a dobrovolník v jedné osobě, jenž podle svých slov prováděl laserový scan mostu pro ukrajinské ministerstvo kultury. "Dnes dělám 3D akvizici, to je něco, jako by fotograf udělal snímek, jen ve 3D podobě," řekl ČTK Durand.

Výsledek jeho snažení podle něj může posloužit architektům nebo historikům. "Mohou udělat přesný model nebo virtuální prohlídku. Existuje mnoho různých využití," vysvětlil francouzský inženýr.

"Nemůžu říct, co bude následovat. Rozhodnutí je na Ukrajincích. Tento most je velmi symbolický, stává se ikonou. Vidíte ty vzkazy a vše. Já to chápu tak, že zřejmě postaví nový most paralelně s tímhle a toto místo uchovají," dodal muž, jenž podle svých slov mapoval rovněž další místa na Ukrajině.

Záměr vybudovat památník připomínající dramatické momenty v souvislosti s mostem ohlásil podle serveru Ukrajinska pravda už dříve prezident Volodymyr Zelenskyj. V budoucnu má připomínat utrpení lidí, kteří tudy prchali před ruskými okupačními vojsky do Kyjeva a také se pod ním ukrývali před leteckými údery a dělostřeleckým ostřelováním ruské armády.

Ukrajinské úřady nedlouho po osvobození obcí v Kyjevské oblasti na začátku dubna vybudovali vedle zničeného mostu provizorní přemostění, které spojuje Irpiň, Buču, Hostomel a Vorzel s metropolí v současné době.