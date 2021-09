Na zlínském filmovém festivalu uspěly snímky Supersestry! a Valentina

Zlín - Norský snímek Supersestry! a brazilský film Valentina uspěly na letošním 61. ročníku zlínského filmového festivalu. Oba filmy získaly po dvou cenách. Ceny festivalu se předávaly dnes při závěrečném galavečeru ve zlínském kongresovém centru. Pořadatelé také udělili Zlatý střevíček za přínos kinematografii pro děti a mládež herci Ondřeji Vetchému.

Supersestry! získaly Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti, také cenu dětské poroty v této kategorii. "Skutečně na nás udělal velký dojem. Má jednoduché, ale velice důležité poselství, nemusíte mít zvláštní schopnosti, ale musíte věřit v sebe, což je důležité sdělit dětem. Líbilo se nám, jak je film vyprávěn z perspektivy hrdinů. Je to také film o vyrovnávání se se svou rodinou, je to pojato velmi citlivě," uvedla porotkyně Claudia Rudolph-Hartmannová.

Snímek Valentina o transgenderové dívce v brazilské vesnici dostal Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro mládež i zvláštní uznání mezinárodní ekumenické poroty. "Je to důležitý film, jehož poselství by mělo rezonovat mezi mladými lidmi v celém světě," uvedl porotce Niklas Teng. Zlatým střevíčkem byly také oceněny íránský film Školní poklad, a to za nejlepší celovečerní film pro dospívající, a český animovaný snímek Zvuky spoza lúky za nejlepší krátký animovaný film pro děti.

Cenu Karla Zemana za vizuální ztvárnění filmu v kategorii celovečerního filmu pro děti dostal snímek Vlkochodci. Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film pro děti udělila také zvláštní uznání snímku Myši patří do nebe režisérů Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka a jihokorejskému filmu Odvážný výlet.

Zvláštní cenu poroty v kategorii celovečerního filmu pro dospívající a mládež dostal česko-francouzsko-německý film Přes hranici. Cenu Hermíny Týrlové za nejlepší krátký animovaný film pro děti do šesti let udělili porotci snímku Děti ze Všehovíc. Cena mládežnické poroty za nejlepší celovečerní film pro dospívající a mládež připadla irskému snímku Jak jsem chodil s Amber.

Zlínského psa za nejlepší studentský film si odnesl jihokorejský snímek Korealand. Mezinárodní ekumenická porota udělila cenu za nejlepší hraný film pro děti, dospívající a mládež kanadskému snímku Říkali mi Beans. Cenu Evropa- cenu Evropské asociace dětského filmu (ECFA) za nejlepší evropský dokumentární film pro mladé publikum získal snímek Kids Cup. Diváckou cenu dostal snímek režiséra Petra Oukropce Mazel a tajemství lesa. Cena diváků kanálu ČT:D připadla snímku Zimní spánek. Letošní 61. ročník festivalu nabídl 280 filmů ze 45 zemí.

Ve snímcích se letos podle umělecké ředitelky Zlín Film Festivalu Markéty Pášmové často objevovalo téma přátelství. "Trošku se to odklonilo od témat, která byla v minulých letech, kdy jsme řešili třeba to, že rodiče nemají moc čas na děti. Teď je to opravdu o tom, že se děti přátelí mezi sebou, nebo je tam přátelství mezi dětmi a zvířaty," uvedla Pášmová. Objevuje se také queer tematika, kromě snímku Valentina také ve filmu Jak jsem chodil s Amber. "Tam se pár, dívka, která je lesba, a chlapec, který je gay, dají dohromady a naoko spolu začnou chodit, aby zamezili posměchu spolužáků. Je to skvělý film," uvedla Pášmová.