Na Zlaté tretře se čeká Warholmův útok na světový rekord

Ostrava - Na atletickém mítinku Zlatá tretra by dnes mohl být v ohrožení světový rekord v běhu na 400 metrů překážek. Ve skvělé formě závodící Nor Karsten Warholm před dvěma týdny ve Stockholmu překonal časem 46,87 sekundy vlastní evropské maximum a přiblížil se na devět setin historickému výkonu Kevina Younga z olympijských her 1992 v Barceloně. Aby pořadatelé zajistili dvojnásobnému mistrovi světa co nejlepší podmínky, přesunuli závod z původního času 20:35 na 18:40, kdy bude tepleji.

Ke světovému rekordu se letos výkonem 22,91 přiblížil i americký koulař Ryan Crouser, kterého od maxima krajana Randyho Barnese dělí 21 centimetrů. Olympijský šampion v neděli vyhrál v polském Chorzówě výkonem 22,70 metru. Z českého pohledu bude sledovaná zejména soutěž oštěpařek, v níž se utkají Nikola Ogrodníková a Barbora Špotáková s olympijskou vítězkou Sarou Kolakovou.

Národní program začne v Ostravě v 15:00, slavnostní zahájení mítinku zařazeného do zlaté kategorie Kontinentální tour, což je druhá nejvyšší úroveň jednorázových atletických závodů po Diamantové lize, je naplánované na 18:00. Poslední disciplína je na programu ve 20:25.