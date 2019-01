Ostrava - Na Zlatou tretru do Ostravy dorazí dvojnásobná mistryně světa ve skoku do výšky a královna uplynulých sezon v této disciplíně Ruska Maria Lasickeneová. Hvězdou stovky bude Američan Ronnie Baker, jenž byl loni časem 9,87 sekundy druhým nejrychlejším sprinterem sezony. Na dnešní tiskové konferenci to oznámili pořadatelé mítinku, který se uskuteční 20. června v Ostravě.

Loni byla jedním z lákadel Zlaté tretry mužská výška s Mutazem Issou Baršimem a Danilem Lysenkem. Po osmi letech pořadatelé zařadili do programu tuto disciplínu v ženské kategorii a hned získali největší hvězdu současnosti Lasickeneovou, jež kvůli trestu pro ruskou atletiku stále závodí v neutrálních barvách. Utká se s ní také česká reprezentantka Michaela Hrubá, kterou čeká premiéra na Zlaté tretře.

Mužská stovka bývá jednou z nejsledovanějších disciplín. Na Zlaté tretře se na ní vedle světového rekordmana Usaina Bolta v minulosti představili také Asafa Powell, Justin Gatlin nebo Kim Collins. K těmto hvězdám se nyní přidá pětadvacetiletý Američan Baker, který loni vyhrál čtyři mítinky Diamantové ligy.

"V Ostravě jsem ještě nikdy nestartoval, ale vím, že Usain Bolt tento mítink proslavil, a to je signál, že tam nesmím chybět. Věřím, že se diváci budou mít na co těšit, chci zaběhnout co nejrychlejší čas," vzkázal Baker. Společně s ním se v hlavním programu na start postaví i český rekordman Zdeněk Stromšík.

Účast na Zlaté tretře už přislíbily oštěpařka Nikola Ogrodníková a mílařka Simona Vrzalová. Velkou zahraniční hvězdou bude také olympijská vítězka na čtvrtce Shaunae Millerová-Uibová z Baham, která se v březnu rozhodne, zda poběží trať dlouhou 200, 300, nebo 400 metrů.