Na židovský svátek chanuka rozzáří Starou synagogu v Plzni světelná instalace

Plzeň - Ojedinělá světelná instalace rozzáří během osmidenního židovského svátku chanuka, nazývaného také svátek světel, Starou synagogu v Plzni. Od 28. listopadu do 6. prosince si mohou lidé přijít od 16:30 do 20:00 prohlédnout světelnou instalaci, kterou připravili studenti ateliéru multimediální tvorby Fakulty designu a umění pod vedením Jana Morávka. Na zapálení první chanukové svíce přijede do Plzně v neděli 28. listopadu večer například izraelská velvyslankyně Anna Azariová či vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, řekla dnes novinářům Barbora Freund z židovské obce.

"Chanuka je jediný židovský svátek, který se slaví veřejně, v prostoru. Máme se o něj dělit skrze radost ze světla. Ostatní židovské svátky se slaví uzavřeně v komunitě, v rodině. I proto jsme chtěli s chanukou vyjít ven," řekla Freund.

Podobně, jako se na chanukovém svícnu zapaluje každý den jedna svíce, bude i plzeňský projekt gradovat. Program je připraven na první a poslední den akce. Při slavnostním zahájení vystoupí studenti plzeňské konzervatoře, kteří nastudovali tradiční židovské písně a modlitby. Dirigent a skladatel Václav Benjamín Špíral připravil aranže a inspirovaný tradičním židovským nápěvem zhudebnil jednu z modliteb. Projekt Osm světel zakončí 6. prosince v 18:00 koncert Nikdy ne 2x stejně v podání Zelí-Potkan Orchestra konzervatoře. "Bude se jednat o jedinečnou orchestrální improvizaci ve spojení hudby a světla," dodal Špíral.

Světelné instalace vycházejí z prostředí a využívají i židovských motivů spojených s chanukou. "Prostor synagogy má svoji silnou atmosféru, proto jsme se rozhodli nepřijít s klasickým mappingem a kopírovat základní tvary prostoru. Je to hra světel a ornamentu, která podporuje ducha místa. Není to několikaminutová show, ale světelná instalace,“ řekl autor projektu Morávek.

Součástí bude také výstava Světlo v tmách plzeňského fotografa Radovana Kodery. Výstava černobílých snímků z interiéru Velké synagogy bude ve Staré synagoze do poloviny ledna. Snímky vznikly v roce 1996 při první rekonstrukci Velké synagogy. Protože se opravovala okna, byly okenní vitráže vyjmuty z otvorů. Nízké podzimní sluneční paprsky a světlo procházející prázdnými okenními otvory z východní strany pronikaly až do nitra synagogy. "Využil jsem toho, nafotil jsem detaily v souvislosti tím světlem. Podobné fotky se možná podaří někomu třeba za sto let, až se zase budou opravovat okna," dodal Kodera.

Plzeňská židovská obec má podle Freund kolem stovky členů ze západních a částečně i jižních Čech. Aktivních členů, účastnících se bohoslužeb, je do dvacítky.

Chanuka připomíná zázrak při opětovném vysvěcení chrámu po povstání Makabejských. Podle tóry našli Židé v chrámu jen jednu zapečetěnou nádobku s olejem. Díky ní by chrámový svícen hořel jen jeden den, nakonec ale zázračně plál osm dní, během kterých byl připraven a posvěcen nový olej. Hlavní symbol svátku, tedy zapalování svíček, později doplnily i další zvyky - připravují se například jídla smažená v oleji - koblihy a placky podobné bramborákům.