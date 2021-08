Na Zemi živitelce je i žací stroj, jenž díky senzorům pozná srnče

České Budějovice - Firmy představují na českobudějovické výstavě Země živitelka řadu strojů s technologickými novinkami. Patří k nim žací stroj, který díky čidlům rozpozná srnčata v poli, nebo stroje, jež pomocí digitalizace jezdí s přesností na 2,5 centimetru. První poptávky zaznamenala brněnská společnost Zetor Tractors, řekli ČTK zástupci firem.

Traktory Zetor brázdí pole 75 let. Živitelky se účastní každoročně. "Je to naše srdeční záležitost. Je na konci léta, kdy zemědělci zpravidla ví, jakou úrodu mohou očekávat. To jsou pro ně první impulsy, aby se rozhlédli, do čeho budou investovat," řekl ČTK manažer prodeje Miloš Šubr. Na agrosalonu má firma zástupce všech traktorů o síle od 80 do 170 koní.

Za první pololetí prodala téměř 250 traktorů, meziročně víc. Loni měla kvůli koronavirové krizi ztrátu 217 milionů Kč, meziročně téměř dvojnásobnou. "Nebyli jsme schopni vyrábět tolik, kolik bychom byli schopni prodat. Letos nás brzdí někteří dodavatelé, nejsme schopni prodat traktor, protože nemáme sedadlo řidiče, protože dodavatelská firma má problémy. Jako škodovka stojí na čipy, my stojíme na banalitách typu sedák," řekl zástupce firmy, jež dosud vyrobila přes 1,3 milionu traktorů.

Žací stroj, jenž pomocí senzorů rozezná srnčata v poli, představuje firma A. Pöttinger. "Umožňuje chránit divokou zvěř před posekáním nebo likvidací, což je obrovský přínos pro přírodu. Systém pracuje na principu optického paprsku. Do této doby se dělaly různé pokusy s ultrazvukem, s mechanickým plašením. Toto pracuje na principu změny barvy vůči zelenému porostu," řekl ČTK Petr Stuchlík z frmy Agrozet, jež zastupuje v ČR firmu Pöttinger.

Když senzor zaznamená srnče, obsluha dostane signál, může zastavit a srnče třeba přenést. Jak řekl Stuchlík, diody vysílají neviditelné světelné spektrum, a když se změní barva, obsluha to ví. Stroj stojí kolem půl milionu Kč, vyrábějí se tři typy, pro malé i velké žací stroje. V ČR jsou v provozu dva, na příští rok se čeká prodej mezi 30 až 40 kusy.

Moderní technologie na traktorech ukazuje na agrosalonu firma Strom, výhradní distributor značky John Deere pro ČR. Jde o odvětví FarmSight. Data využijí zemědělci při setí, sklizni i hnojení, jak řekl ČTK spolumajitel firmy Jiří Sopoušek. Společnost s 500 zaměstnanci a čtyřmiliardovým obratem prodá traktorů vybavených touto technologií v ČR ročně stovky. Nestíhá pokrýt poptávku.

V traktoru je třeba displej a vedle monitor. "Dělá druhou plochu, aby obsluha na jednom viděla data například ze stroje a na druhé ploše data například ze secího stroje," řekl vedoucí firemního úseku FarmSight Ondřej Perlík. Traktory mají i přijímač takzvaného RTK signálu, kdy stroj jezdí s přesností na 2,5 centimetru. Využijí to třeba zelináři. "Dejme tomu, že se starají o chřest, potřebují, aby se nepoškozoval, a stroj jezdil pořád ve stejných kolejích," řekl Perlík. Firma poskytuje i servis, na dálku dokáže diagnostikovat poruchu, i s předstihem.