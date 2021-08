Na Zemi živitelce bude přes 400 vystavovatelů, méně než jindy

České Budějovice - Na agrosalonu Země živitelka se od 26. do 31. srpna představí přes 400 vystavovatelů, méně než předloni. Firma otevře zmodernizovaný pavilon Z, nově nabídne i 3500 metrů čtverečních venkovních ploch. Výstaviště se snaží co nejvíc vstupenek nabízet on-line, aby kvůli covidu-19 omezilo fronty u vstupů. Návštěvníci nemusí mít u vstupu do areálu potvrzení o očkování ani test, řekli dnes novinářům organizátoři.

Loni byl agrosalon kvůli covidu zrušen. Předloni přilákal 123.017 lidí, představilo se 581 vystavovatelů z 19 zemí.

"Jsem rád, že na výstavišti loňský, zvláštní rok, využili k velkým investicím. Díky nim v areálu už některé objekty nejsou, jiné ano, ale zrekonstruované. Například národní pavilon Z, který se stane multifunkčním centrem," uvedl v tiskové zprávě ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Pavilon Z přestavělo výstaviště na výstavní, kongresové a kulturní centrum s kapacitou až 1000 lidí. Jde o největší investici firmy za poslední dekádu, s dalšími menšími dosáhnou letošní investiční výdaje 200 milionů Kč.

Na agrosalonu, jejž se 26. a 28. srpna zúčastní i premiér Andrej Babiš (ANO), se představí přes 400 vystavovatelů. "Vnímali jsme velký zájem, ale i obavy z toho, jak bude výstava vypadat. Jsme velmi rádi, že převládla optimistická nálada. Areál máme naplněný, překročili jsme hranici čtyř set vystavovatelů, obvykle je naše kapacita přes 500, pořád se nám ještě hlásí. Je evidentní, že vystavovatelů bude o něco méně, ale nebude to na areálu poznat," řekl ČTK místopředseda představenstva výstaviště Zdeněk Volf.

Ze zahraničí bude letos 22 vystavovatelů, přiblíží obory jako zemědělské stroje. Je to srovnatelný počet jako předloni, budou z Evropy, Ruska i Izraele, jak řekl Volf.

Kvůli koronaviru využije firma vstupní turnikety, díky nimž lze sledovat počet návštěvníků. Uvnitř pavilonů musí mít lidé roušky, u vstupu do areálu ale nepotřebují očkovací certifikát ani test. Mezi stánky budou dvoumetrové rozestupy. "Letošní ročník bude z hlediska epidemického naprosto bezpečným a přátelským místem," řekl náměstek ministra zemědělství Jindřich Fialka. Vstupenky jsou proti roku 2019 o desetikorunu vyšší, v on-line prodeji jsou levnější.

Při Zemi živitelce se položí i základní kámen budovy Národního zemědělského muzea. Organizátoři představí výsledky sklizně i soutěže Zlatý klas. Odborníci budou mluvit i o budoucnosti českých potravin. "Doufám, že inspirujeme české spotřebitele, aby kupovali české potraviny," řekl prezident Agrární komory Jan Doležal.

Na agrosalonu s rozpočtem mezi deseti a 20 miliony Kč budou nově dvě předvadiště a rekordní množství koní. Lidé spatří i norické koně, chladnokrevníky používané hlavně pro práci. Nová bude soutěž v rychlostním střihání ovcí. Výstava nabídne i i historické stroje, novinky z myslivosti, včelařství, rybářství, potravinářství nebo chovu hospodářských zvířat. Areál zabírá 25 hektarů, výstavní plocha pavilonů je 6000 metrů čtverečních.