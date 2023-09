Na Zemi se po rekordní, více než roční misi vrátila trojice kosmonautů z ISS

Almaty - V kazachstánské stepi dnes přistál modul s dvěma ruskými kosmonauty a jejich americkým kolegou, kteří se měli na Zemi z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) vrátit už před půl rokem. Američan Frank Rubio přitom díky odloženému návratu kvůli poškození kosmické lodi Sojuz překonal rekord v nejdelším nepřerušeném americkém pobytu ve vesmíru, kde strávil 371 dní, a spolu s ruskými kosmonauty strávil historicky nejdelší dobu na ISS.

Trojice odpoledne SELČ přistála v náhradním modulu Sojuz MS-23 v odlehlé oblasti Kazachstánu, jihovýchodně od města Žezkazgan, napsala ruská státní agentura TASS. Na místo se vydali záchranáři, aby kosmonautům pomohli ven z plavidla.

Světový rekord v nejdelším pobytu ve vesmíru drží ruský kosmonaut Valerij Poljakov, který se z pobytu na ruském orbitálním komplexu Mir vrátil v roce 1995 na Zemi po 437 dnech. Na druhém místě je rovněž Rus Sergej Avdějev, který na Miru pobyl na konci předchozího tisíciletí 379 dní.

Rubio se o třetí místo dělí s kosmonauty Sergejem Prokopjevem a Dmitrijem Petelinem. Trojice odstartovala k ISS loni 21. září na palubě ruské lodi Sojuz MS-22, se kterou se původně měli vrátit na Zemi letos v březnu. Plán Expedice 68 ale narušil prosincový únik chladicí kapaliny po zásahu lodi mikrometeoritem, kvůli kterému byl modul vyslaný k Zemi bez posádky. K ISS pak na konci února dorazilo náhradní plavidlo Sojuz MS-23.

"Nikdo si nezaslouží vrátit se domů ke svým rodinám víc než vy," řekl tento týden na adresu rekordmanů podle agentury AP nový velitel ISS, Dán Andreas Mogensen. Toho na orbitální stanici letos na konci srpna vynesla v lodi Crew Dragon raketa Falcon 9, a to spolu s Američankou Jasmin Moghbeliovou, Japoncem Satošim Furukawou a Rusem Konstantinem Borisovem.

Sedmačtyřicetiletý armádní lékař a pilot vrtulníku Rubio minulý týden uvedl, že by s více než ročním pobytem ve vesmíru nesouhlasil, kdyby o něm věděl od začátku mise. Psychologický aspekt tak dlouhé cesty byl podle něj náročnější, než očekával. "Prvně obejmu svou ženu a děti a pravděpodobně se tomu budu plně věnovat několik prvních dní," řekl Rubio.

Pro Rubia a 40letého technika Petelina to byl první let do vesmíru. Osmačtyřicetiletý Prokopjev, technik a pilot, už má za sebou dva delší pobyty na stanici. Od loňského startu trojice urazila 253 milionů kilometrů a téměř 6000krát obletěla svět.