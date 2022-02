Na zemědělské dotace by měl stát dát 5 miliard Kč, projedná to Sněmovna

Praha - Zemědělci a potravináři by měli letos dostat na národních dotacích pět miliard korun. Návrh podpůrných programů bude schvalovat Sněmovna, už jej podpořil její zemědělský výbor. Částka na dotace je podle materiálu stejná, jako byla po navýšení určena na loňský rok.

Do živočišné výroby by mělo jít zhruba 3,5 miliardy korun, do potravinářství 848 milionů korun. Podpora rostlinné výroby má činit přes 471 milionů korun a ostatních aktivit téměř 194 milionů korun. Většina objemu peněz, přes čtyři miliardy korun, bude určena na běžné výdaje v podobě dotací k hospodářskému výsledku. Zbytek půjde na investice.

"Programy jsou výslovně účelové, sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru," stojí v předkládací zprávě. Vyšší podporu živočišné výroby zdůvodňuje ministerstvo zemědělství tím, že je třeba bránit nepříznivému vývoji v jeho některých odvětvích, což souvisí se zachováním zaměstnanosti na venkově.

Národní dotační programy

Název programu dotace k hospodářskému výsledku (neinvestiční) v tis. Kč dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje) v tis. Kč Podpora včelařství 105.000 Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách 35.000 Podpora restrukturalizace ovocných sadů 95.000 Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství 15.000 Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 260.000 Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 282.000 18.000 Genetické zdroje 78.500 Nákazový fond 1,403.100 Poradenství a vzdělávání 155.700 700 Podpora evropské integrace nevládních organizací 20.000 Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe 23.500 Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu 750.000 Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 84.000 Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 23.000 Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením 46.900 36.100 Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 420.000 Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat 1,145.500 Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče 3.000 Celkem 4,050.200 949.800

Zdroj: Dotační programy zemědělství pro rok 2022 poskytované podle § 1, § 2a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů