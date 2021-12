Na zdravotní péči dají pojišťovny příští rok 427 mld. Kč, schodek bude 12 mld.

Praha - Na zdravotní péči vydají zdravotní pojišťovny příští rok 427 miliard korun, meziročně o víc než pět procent více. Peníze navíc půjdou hlavně na lůžkovou péči. Schodek 12 miliard korun zaplatí pojišťovny ze zbytků svých fondů vytvořených do roku 2019. V tiskové zprávě o tom dnes informovali zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Své zdravotně pojistné plány, které jsou vlastně rozpočtem, pojišťovny schválily na konci listopadu.

Pro letošek se počítalo s výdaji na zdravotní péči ve výši zhruba 405 miliard korun, podle prezidenta svazu Ladislava Friedricha se za posledních pět let zvýšily náklady veřejného zdravotnictví skoro na dvojnásobek. "Při potenciálu a vývoji české ekonomiky jsou náklady určené úhradovou vyhláškou na hranici toho, co si můžeme jako země dovolit. Navíc za cenu čerpání rezerv pojišťoven, tedy deficitu, a dalšího navyšování plateb ze státního rozpočtu za takzvané státní pojištěnce," uvedl Friedrich. "V letech 2020 a 2021 se výdaje výrazně zvýšily i vlivem covidu, ale v podstatě už v systému zůstaly. (...) Pro další roky už dotace z fondů skončí a bude potřeba hledat systémově řešení tak, aby výdaje rostly udržitelným tempem," dodal. Disponibilní zůstatky na fondech pojišťoven by příští rok měly klesnout pod pět miliard korun. V roce 2019 se přitom pohybovaly mezi 25 a 30 miliardami korun, vyplývá z grafu, který svaz přiložil.

Lůžková péče má příští rok dostat 240 miliard korun, tedy více než polovinu výdajů na zdravotní péči a meziročně o 17 miliard více. Ambulantní péči plánují pojišťovny poslat 113,5 miliardy korun, což je nárůst oproti letošku asi o tři procenta. Přesnější analýzu ale podle svazu komplikuje to, že v letošním roce dostali poskytovatelé mimořádné kompenzace, které byly hrazené z různých zdrojů.