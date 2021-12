Na Žďársku vykolejil vlak po srážce s nákladním autem, jsou dva zranění

Rožná (Žďársko) - Na železničním přejezdu u obce Rožná na Žďársku se dnes srazil osobní vlak s nákladním autem a vykolejil. Zranění byli dva lidé. Zdravotníci převezli do nemocnice řidiče auta a cestujícího z vlaku. ČTK to sdělila policejní mluvčí Stanislava Rázlová. Provoz na regionální trati mezi Žďárem nad Sázavou a Tišnovem bude podle předpokladu Českých drah přerušený do dnešního poledne. Jezdí tam náhradní autobusy.

Nehoda se stala krátce před 06:00 v železničním úseku Rožná - Bystřice nad Pernštejnem. Ve vlaku podle policie cestoval jeden člověk. Dechová zkouška na alkohol byla podle policie negativní u strojvedoucího i u řidiče auta. Příčinu a okolnosti střetu policie dál zjišťuje.