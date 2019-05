Na závody F1 se dá použít Ctrl+C, Ctrl+V, říká jubilant Räikkönen

Monako - Finského pilota Kimiho Räikkönena čeká v neděli v Monaku jubilejní 300. Velká cena formule 1 v kariéře, nebyl by to ale "Iceman", kdyby zápis do historie svým typickým způsobem neshodil. "Je to jen číslo," řekl člen týmu Alfa Romeo před blížící se Grand Prix.

Devětatřicetiletému Räikkönenenovi vynesly hlášky prošpikované suchým humorem a doplněné nezúčastněným výrazem téměř kultovní status. A při příležitosti svého jubilea přidal další výrok, jímž potěšil své obdivovatele. "Vždyť je to stejně skoro pořád to samé: Start, tratě, tam se dá často udělat Ctrl+C, Ctrl+V," použil pro popis kolotoče F1 známé klávesové zkratky pro kopírování textu.

Mistr světa z roku 2007 je v historické tabulce účastníků šampionátu na pátém místě. Více závodů absolvovali jen Brazilec Rubens Barrichello (323), Španěl Fernando Alonso (312), Němec Michael Schumacher (307) a Brit Jenson Button (306). S blížící se třístovkou Raikkönen podle očekávání prohlásil, že posun na první místo není jeho cílem. Vzhledem k platné smlouvě do roku 2020 je to ale pravděpodobné.

Příliš se Räikkönen netěší ani na samotný závod v Monaku, kde slavil vítězství v roce 2005. "Není to příjemné místo na práci," charakterizoval bývalý pilot Ferrari či McLarenu slavnou Grand Prix na městském okruhu, kde podle něj příliš nezáleží na jezdeckých kvalitách. "Dobré auto je tu rychlé, špatné je tu pomalé," poznamenal lakonicky vítěz 21 Velkých cen.