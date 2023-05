Na závěr ligy se rozhodne o sestupujícím a čtvrtém místě, Sparta převezme pohár

Praha - Posledním pátým kolem nadstavby vyvrcholí o víkendu první fotbalová liga. O mistrovi je už rozhodnuto od úterý, kdy po devíti letech získala titul Sparta. Pražané po sobotním domácím utkání s Plzní převezmou pohár pro šampiony. Nedělní souboj dvou nejhorších týmů tabulky mezi posledním Brnem a patnáctým Zlínem určí jediného přímého sestupujícího, hostujícím "Ševcům" stačí k odvrácení pádu o soutěž níž remíza. Ve skupině o titul se mezi Bohemians 1905 a Slováckem na dálku rozhodne o čtvrtém místě a zbylém účastníkovi pohárů, výrazně lepší pozici mají "Klokani".

Sparťané po úterní remíze 0:0 v Uherském Hradišti absolvovali první vlnu oslav a další je čeká v sobotu. Po zápase s Plzní na vyprodaném stadionu převezmou vítěznou trofej a následně se přesunou na sousední Letenskou pláň, kde bude pokračovat program s fanoušky. Na místě vyroste improvizované pódium, na které postupně přijde celý tým.

Sparťané věří, že si oslavy nepokazí na hřišti a ligovou neporazitelnost protáhnou už na 22 utkání. Nad Plzní Letenští v obou předchozích zápasech sezony zvítězili, na konci dubna 2:1 díky penaltě v nastavení.

"Těším se na to, až v sobotu uvidím zaplněnou Letnou. Uvidíme spoustu šťastných lidí, kteří se budou těšit na to, až pozvedneme pohár. Bude to úžasný pocit a úžasný den pro všechny. Hráči dostali po titulu volno, ale teď před sebou máme ještě jeden zápas, který chceme zvládnout," řekl dánský trenér Sparty Brian Priske. "Chceme vyhrát a zakončit ligu s maximálním možným počtem bodů. Nepůjdeme to jen odehrát," dodal záložník Lukáš Sadílek.

Plzeňští dohrávají ročník s jistotou třetího místa v hlubokém útlumu - šest kol po sobě naplno nebodovali a v posledních třech duelech utrpěli porážku. Zápas na Letné bude závěrečným na lavičce Západočechů pro bývalého trenéra Sparty Michala Bílka, jenž po sezoně ve Viktorii skončí.

Ve skupině o záchranu se rozhodne o posledním místě, které jako jediné znamená přímý sestup. Brněnský nováček se po středeční remíze v Teplicích propadl na dno tabulky a k odvrácení návratu do druhé ligy potřebuje porazit Zlín, který má o bod více. Zbrojovka sedm kol nezvítězila a doma je nejhorším týmem soutěže.

Brněnští sice v této sezoně se Zlínem neprohráli, ale zvítězili v jediném z posledních šesti vzájemných ligových zápasů. "Teď vygraduje vše, o co hrajeme. Každý zápas jsme byli pod tlakem, teď jsme pod tím největším. Že musíme hrát na výhru, je paradoxně pro hlavy hráčů jednodušší. Odpadá kalkul, že bod stačí. Věřím, že domácí prostředí bude výhoda. Pořád to máme ve svých rukách," řekl brněnský trenér Martin Hašek, po jehož dubnovém příchodu vyhrála Zbrojovka jediný zápas.

Zlín dvakrát za sebou zvítězil 2:1 a po vydřeném středečním triumfu nad Ostravou opustil poslední místo tabulky. "Ševci" v lize v Brně třikrát za sebou remizovali, ale v posledních 10 zápasech tam nevyhráli. Nejhoršímu venkovnímu týmu soutěže stačí k odvrácení přímého sestupu bod. "Bylo by ale obrovské riziko hrát jen na remízu a čekat, jestli to ukopeme, nebo ne. Budeme chtít v Brně zvítězit," podotkl zlínský kouč Pavel Vrba.

Úspěšnější z týmů čeká baráž o nejvyšší soutěž, kterou si zahrají také Pardubice. Čtrnáctý a patnáctý celek bude hájit příslušnost k elitě v souboji s druhým a třetím mužstvem z druhé ligy. Pardubičtí budou ladit formu na baráž v Ostravě, která vede skupinu o záchranu a už má jisté udržení stejně jako Jablonec s Teplicemi. Severočeské kluby čeká souboj o 12. místo.

Ve skupině o titul zbývá rozluštit, kdo se stane posledním čtvrtým účastníkem evropských pohárů. Ve hře zůstávají Bohemians a Slovácko. Výrazně lepší pozici drží Pražané, kteří mají na čtvrtém místě před týmem z Uherského Hradiště dvoubodový náskok a k premiérovému postupu do pohárů od rozdělení federace jim stačí doma remizovat s šestou Olomoucí.

Pro Slovácko by v takovém případě bylo málo i vítězství na Slavii. Červenobílí po minulém kole ztratili zbytky nadějí na titul a podruhé za sebou skončí druzí. V závěrečném utkání se rozloučí s křídelníkem Peterem Olayinkou, který Eden po sezoně opustí. Doma Slavia vyhrála 16 ze 17 zápasů ligového ročníku.

"Když je to takhle blízko, už to chceme dokázat. Je skvělé, že to máme ve svých rukách. Nechceme spekulovat a kalkulovat nad výsledky, chceme vyhrát. Olomouc je venku nepříjemná, motivovaná. Ještě jednou se musíme vyšťavit a dát tam vše, co v nás je," řekl trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Hlasy před zápasy 5. kola nadstavbové části první fotbalové ligy

Skupina o titul:

Sparta Praha (v tabulce 1.) - Viktoria Plzeň (3.)

Brian Priske (trenér Sparty): "Těším se na to, až v sobotu uvidím zaplněnou Letnou. Uvidíme spoustu šťastných lidí, kteří se budou těšit na to, až pozvedneme pohár. Bude to úžasný pocit a úžasný den pro všechny. Hráči dostali po titulu volno, ale teď před sebou máme ještě jeden zápas, který chceme zvládnout."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Na angažmá v Plzni budu vzpomínat pozitivně. První rok a půl famózní, ale teď půlrok hodně špatný. Vyžíráme si to až do dna, výsledky nemáme. Mrzí mě, že odcházím v době, kdy se evidentně nedaří. Chtěli jsme se rozloučit vítězně doma s Bohemkou, což se nám bohužel nepovedlo, takže bychom rádi zakončili sezonu co nejlépe na Spartě."

Slavia Praha (2.) - 1. FC Slovácko (5.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Chtěl bych, abychom se rozloučili tak, jak jsme se v Edenu prezentovali celou sezonu. Ofenzivní hrou, atraktivním fotbalem, dobrým pohybem, abychom hráli s chutí. Chci, abychom lidem nabídli skvělou podívanou a samozřejmě vítězství. Slovácko je jeden z nejvíce nepříjemných týmů v lize, podává konzistentní, skvělé výkony. Dostávají málo gólů, při útočných standardních situacích jsou nebezpeční. Vždy jsou dobře připraveni na soupeře, což ukazují teď v zápasech se silnými týmy. Pro ně zápas, který jim vyhovuje. Nesmírně těžký soupeř."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Naděje na čtvrté místo a zopakování evropských pohárů je už jen teoretická, což nás mrzí. S ligou se loučíme na Slavii, kam jedeme s otevřeným hledím a s cílem tam uspět. Víme, že domácím už o nic nejde, ale roli to hrát nebude. Slavia se bude chtít loučit se svými fanoušky úspěšně a tak, aby potvrdila vlastní prestiž."

Bohemians Praha 1905 (4.) - Sigma Olomouc (6.)

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Hráči si uvědomují, za čím jdeme. Když je to takhle blízko, už to chceme dokázat. Je skvělé, že to máme ve svých rukách. Nechceme spekulovat a kalkulovat nad výsledky, chceme vyhrát. Olomouc je venku nepříjemná, motivovaná. Ještě jednou se musíme vyšťavit a dát tam vše, co v nás je."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Jedeme na Bohemians s tím, že už nemůžeme vylepšit naše šesté místo. Ale rozhodně to není tak, že jedeme do Prahy jen dohrát soutěž. Naopak se tam jedeme porvat o vítězství. Už v předchozích utkáních jsme rozložili zátěž na více hráčů. Máme nově dva hráče vykartované, k tomu musím přičíst i některé zdravotní problémy. Budeme vycházet i z herní typologie soupeře, který hraje o čtvrté místo."

Skupina o záchranu:

Baník Ostrava (11.) - FK Pardubice (14.)

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Je to pro nás trošku nečitelné utkání, protože Pardubice hrají příští týden baráž a těžko předvídat, v jaké sestavě u nás nastoupí. Chceme odehrát co nejlepší zápas. Pro nás je to důležité, protože sezona nebyla optimální. Některé zápasy jsme odehráli lépe, některé hůře. Uděláme vše pro to, abychom se rozloučili důstojně. Půjdeme do zápasu naplno a budeme chtít zvítězit."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Kluci jsou neskutečně dobití, možná bude menší rotace sestavy. Nemůže být ale zase velká. Potom je třeba se nachystat na baráž, která bude náročná psychicky i fyzicky. Víme, že pokud se zápas na Baníku nezvládne, úplně tolik moc se neděje. Na druhou stranu musíme budovat vítěznou mentalitu. Každý zápas chceme vyhrát a jinak tomu nebude ani v Ostravě. Budeme chtít hrát aktivně. Baník má kvalitní a vysoké útočníky, pozor si tedy musíme dát na standardní situace."

FK Jablonec (12.) - FK Teplice (13.)

David Horejš (trenér Jablonce): "Je to další ligové utkání. Každý z nás v něm hájí barvy Jablonce a vždy musí hrát naplno. O nějakých variantách sestavy a možných změnách uvažujeme, ale uvidíme podle aktuálního zdravotního stavu. Někteří hráči by si tu šanci dostat zasloužili."

Zdenko Frťala (trenér Teplic): "Není nejmenší důvod nejít do posledního zápasu naplno, i když jsme se zachránili už dvě kola před koncem. Chceme zůstat maximálně koncentrovaní až do konce. V Jablonci to bude částečně severočeské derby, i proto chceme sezonu uzavřít důstojně a úspěšným výsledkem. Už uplynulo hodně času od doby, kdy jsem byl v Jablonci. Byla to pro mě obrovská zkušenost, poprvé jsem mohl trénovat ligový tým se spoustou kvalitních hráčů. Neberu to teď prestižněji. Do hry se možná dostanou hráči, kteří se tolik nedostávali na trávník."

Zbrojovka Brno (16.) - Trinity Zlín (15.)

Martin Hašek (trenér Brna): "Karty jsou rozdané jasně. Když zvítězíme, uhrajeme baráž, když ne, je po nadějích. Teď vygraduje to všechno, o co hrajeme celou dobu, co jsem v Brně. Každý zápas jsme byli pod tlakem, teď jsme pod tím největším. Teď cítím sílu týmu i v domácím prostředí a věřím, že to bude výhoda. Po nějakém klopýtání je v posledních zápasech vidět určitý vzestup, to nám dává důvod k optimismu. Pořád to máme ve svých rukách a věřím, že to zvládneme."

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Výsledky středečního kola určily, že v Brně nám k odvrácení přímého sestupu stačí remíza. Což je oproti minulým kolům zlepšení a jistá psychická výhoda. Ale bylo by obrovské riziko hrát jen na remízu a čekat, jestli to ukopeme, nebo ne. Budeme se chtít prezentovat tak, jak jsme hráli v posledním venkovním zápase v Pardubicích. Věřím, že jsme schopni duel v Brně zvládnout tak, abychom hráli baráž."