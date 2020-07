Na zateplování bytových domů je připravena další miliarda korun

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) navýšilo evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na zateplování bytových domů o jednu miliardu korun na 5,5 miliardy. Žádosti mohou zájemci podávat do 29. listopadu. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva Vilém Frček. Minimální výše podpory je 300.000 korun na jeden projekt, maximální 90 milionů. Projekty musí být dokončeny do poloviny roku 2023.

"Zájem žadatelů nás velmi překvapil. Tempo podaných žádostí je skutečně vysoké. Týdně jde o podané žádosti v průměru za 50 milionů korun," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). "Výzvu jsme navyšovali o miliardu před měsícem a nyní navyšujeme znovu. Tentokrát už ale pravděpodobně naposledy," dodala. Dotaci je podle ní za splnění určitých podmínek možno zkombinovat i s bezúročnou půjčkou v programu Zateplování.

IROP navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z období 2007 - 2013. V současném programovém období z něj mohou příjemci čerpat 4,6 miliardy eur (asi 123 miliard korun) z evropských fondů a dalších zhruba 19 miliard korun prostřednictvím národního spolufinancování. Spolu s dalšími devíti operačními programy může Česko celkem čerpat 23,9 miliardy eur (asi 637 miliard korun).