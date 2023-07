Na zateplení starších rodinných domů bude možné získat až milionovou dotaci

Praha - Až jeden milion korun ve formě zálohy, tedy předem, dostanou žadatelé o dotaci na zateplení starších rodinných domů v programu Oprav dům po babičce. Na tiskové konferenci k představení programu to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Úspěšní žadatelé budou mít také možnost od ledna 2024 čerpat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen. Na každé nezaopatřené dítě navíc bude možné získat bonus 50.000 korun, doplnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Rodiny také budou moci požádat o bonus i za další děti narozené v době po podání žádosti.

Dotaci budou moci získat všechny ekonomicky aktivní fyzické osoby, žádat lze od září. Určena je na rodinné domy nebo na domy určené pro rekreaci, podmínkou je trvalé bydliště po dobu deseti let od doložení realizace projektu. Žádat o dotaci lze i zpětně na způsobilé výdaje od 1. ledna 2021. Možností je jak renovace, tak zbourání a výstavba domu na daném pozemku. Dotace bude možné čerpat na domy postavené nejpozději v roce 2013.

Program je financován z Modernizačního fondu, tedy z peněz Evropské unie. Konkrétně se podle Hladíka počítá s vyčleněním až 40 miliard korun. Žádat bude možné do 30. června 2028, uvedl ministr.

Státní fond životního prostředí (SFŽP) peníze poskytne žadateli dopředu. Za primární opatření Hladík považuje zateplení, aby dům staršího data výstavby byl renovován alespoň na energetickou třídu B. Dotaci je možné buď načerpat a zrekonstruovat dům s použitím vlastních peněz na spolufinancování, nebo získat dotaci a výhodnou půjčku ze stavebního spoření, dodal ministr.

Půjčka bude mít zvýhodněný úrok bez nutnosti zástavy nemovitosti, fixaci úrokové sazby po celou dobu splatnosti, vyřízení úvěru a dotace bude možné na pobočce spořitelny a měsíční náklady úvěru přijatelné i pro nízkopříjmové domácnosti. Úrok by podle Hladíka měl činit zhruba tři až čtyři procenta, záleží ale na jednotlivých stavebních spořitelnách.

Podle Hladíka je v Česku zhruba každý šestý dům prázdný, celkem jich je asi 400.000. Cílem je také snížit počet domácností ohrožených energetickou chudobou, zvýšit tempo renovací na tři procenta ročně či snížit míru zástavby úrodné půdy novými stavbami.

Kromě milionu na zateplení bude možné renovaci rozšířit o další úsporná opatření, například výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku, ohřev vody, dobíjecí stanici pro elektromobil.

Program podle ministerstva životního prostředí přinese 100 miliard korun do ekonomiky na rekonstrukci, resort očekává zájem zhruba 40.000 žadatelů o dotaci. Podle Hladíka by to znamenalo, že 3000 hektarů úrodné půdy nebude zastavěno novými domy či že se spotřeba energie na vytápění v těchto domech sníží o 69 procent.

Podle Jurečky jde o program, který může pomoci nízkopříjmovým domácnostem investovat. Vicepremiér očekává, že od ledna 2025 budou velké změny v systému sociálních dávek, proto chce stát poskytnout peníze na řešení příčin špatné situace. Pokud do nějaké doby lidé možnosti nevyužijí, nemůže je stát sanovat dlouhé roky ve stejné výši jako dosud, dodal Jurečka.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na krajská pracoviště SFŽP nebo využít formulář na webu www.novazelenausporam.cz.