Na zápas fotbalistů s Faeřany mohou diváci od 100 korun, dětské skupiny zdarma

Praha - V úterý začne předprodej vstupenek na přípravné utkání české fotbalové reprezentace s Faerskými ostrovy, které se odehraje 16. listopadu v Olomouci. Nejlevnější lístek vyjde na 100 korun a organizované skupiny dětí do 15 let budou moci na stadion zdarma. V tiskové zprávě o tom informovala Fotbalová asociace ČR.

FAČR stanovila ceny vstupenek ve třech kategoriích. Zatímco nejlevnější lístek bude stát 100 korun, nejdražší na nejlepších místech vyjde na 500 korun. Fanoušci si budou moci koupit vstupenku také za 250 korun. Předprodej začne na internetu a vstupenky budou k dostání i v den zápasu na pokladnách.

Andrův stadion v Olomouci má kapacitu 12.474 míst a nedá se čekat, že by na nepříliš atraktivního soupeře bylo vyprodáno. FAČR se rozhodla, že utkání zdarma zpřístupní dětským fotbalovým oddílům. Podmínkou je věk do 15 let, minimálně desetičlenná skupina a jeden dospělý jako doprovod. S Faeřany si český celek zahraje i v následné kvalifikaci o mistrovství Evropy.

Reprezentace se představí v Olomouci po roce, vloni v listopadu na Andrově stadionu v přípravě rozdrtila Kuvajt 7:0. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého, kteří nepostoupili na nadcházející mistrovství světa, tři dny po zápase s Faeřany zakončí kalendářní rok přípravným utkáním v Gaziantepu proti Turecku.