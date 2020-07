Na západě Ruska se ještě hlasuje, na východě sčítají hlasy

Moskva - Po sečtení výsledků z 15 procent volebních místností podporuje změny v ruské ústavě v referendu 71,46 procenta voličů, proti je nyní 27,55 procenta hlasujících. Uvedla to v podvečer agentura TASS s odvoláním na údaje ústřední volební komise. Změny v ústavě dovolí prezidentu Vladimiru Putinovi, aby se po vypršení nynějšího mandátu v roce 2024 mohl ucházel o zvolení na ještě dvě další šestiletá období. U moci by tak mohl setrvat až do května 2036, samozřejmě pokud bude kandidovat a pokud jej voliči zvolí.

Opozice pokládá novelu základního zákona a její schvalování v celostátním hlasování za pouhý manévr, který má udržet Putina v Kremlu, poznamenala agentura AFP. Podle ní o výsledku referenda nelze pochybovat, v prodeji už ostatně jsou výtisky novelizované ústavy.

Putin, který první zásadnější reformu ústavy od jejího přijetí inicioval lednovým projevem k poslancům, ještě v úterý apeloval na voliče, aby šli k urnám a svým hlasováním podpořili "stabilitu, bezpečnost a prosperitu" vlasti. Hlasování bylo původně naplánováno na 22. dubna, ale muselo být odloženo kvůli pandemii covidu-19.

Zatímco na poměrně řídce osídleném Dálném východě a Sibiři vzhledem k časovému posunu hlasování již skončilo, v centrální části země a na západě pokračuje. Účast v podvečer dosáhla téměř 65 procent. Volební místnosti se zavírají v osm večer místního času. Znamená to, že poslední ze 110 milionů oprávněných voličů budou moci v nejzápadnější výspě Ruska, Kaliningradské oblasti, odevzdat hlas do 20:00 SELČ.