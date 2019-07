Na západě Evropy padaly teplotní rekordy, udrží se možná jen den

Paříž/Řím/Berlín - Při druhé letošní vlně veder, která Evropu sužují od neděle, dnes padly teplotní rekordy v Belgii (38,9 stupně) a v Nizozemsku (38,8 stupně). Na západě Německa se dnes teploty vyšplhaly nad 40 stupňů Celsia, stanice meteorologické služby DWD naměřila 40,2, stanice bundeswehru dokonce 40,5 stupně. Teploty mají kulminovat ve čtvrtek a očekává se, že teplotní rekordy zaznamená řada velkých evropských měst. V Británii vedru přičítají smrt dvou plavců a další dva se pohřešují. Ve Francii se v souvislosti s počasím hovoří o pěti mrtvých, napsal zpravodajský server BBC.

Německá meteorologická služba DWD dnes uvedla, že nejvyšší teplotu dnes její stanice naměřily v Saarbrückenu na západě země, kde se vyšplhala rtuť teploměru na 40,2 stupně. Jde o nejvyšší letos naměřenou hodnotu v Německu, absolutní rekord ale o desetinu stupně odolal. Jeho držitelem je nadále bavorské městečko Kitzingen, kde bylo v roce 2015 zaznamenáno 40,3 stupně Celsia. To je nejvíc od začátku záznamů v roce 1881.

DWD nicméně rovněž upozornila, že měřicí stanice německé armády v obci Geilenkirchen u nizozemských hranic naměřila 40,5 stupně. Tato hodnota by znamenala pokoření absolutního rekordu. Němečtí meteorologové z DWD ale upozornili, že nemohou tuto hodnotu potvrdit, protože nepochází z jejich stanice. Zda bude dnešní den zanesen jako rekordní, tak není jisté. Problém by se však mohl vyřešit již ve čtvrtek, kdy se očekávají vysoké teploty i v dalších částech Německa.

V horkém počasí dnes kvůli poruše zastavil u belgického města Halle vlak Eurostar. V soupravách bez fungující klimatizace zůstalo uvězněných šest stovek pasažérů. Z vlaku, v němž teplota dosahovala až 40 stupňů, mohli vystoupit až po dvou hodinách, uvedl jeden z pasažérů.

Ve Francii místní úřady omezily spotřebu vody v 73 z 96 departementů země kvůli výraznému poklesu hladiny řek i spodní vody. Francouzská vláda zakázala z "ekonomických důvodů" přepravu zvířat od 13:00 do 18:00 v oblastech, pro než bylo vydáno kvůli vedru varování. Pro cyklisty, kteří vstupují do posledního týdne Tour de France, bylo připraveno více stanovišť s vodou.

Vlna veder by mohla způsobit zhroucení klenutých stropů pařížské katedrály Notre-Dame, kterou poničil oheň, obává se architekt Philippe Villeneuve, jež má na starosti francouzské památky. Desítky senzorů umístěných na stavbě zatím toto nebezpečí neindikují. Villeneuve nicméně reportérům řekl, že kamenné stěny jsou stále nasycené vodou z hašení požáru z 15. dubna a mohly by kvůli vedru vyschnout příliš rychle. Zdivo v takovém případě může podle něj ztratit soudržnost a strop by se mohl zřítit.

Londýnská policie ve středu informovala, že nalezla tělo muže, který si šel zaplavat do Temže, a že stále pátrá po dalších dvou lidech, co v řece zmizeli. Další člověk utonul v úterý v hrabství Gloucestershire.

Nejvyšší stupeň varování dnes kvůli vysokým teplotám vydalo pět italských měst, například Florencie a Turín. Ve čtvrtek, kdy bude vedro vrcholit, varování platí mimo jiné pro města Řím, Terst, Verona či Boloňa.

Španělsko vyhlásilo nejvyšší varování pro provincii Zaragoza na severu země, kde minulý měsíc vypukly nejhorší přírodní požáry za posledních 20 let. Podle programu Copernicus přírodní požáry hrozí ve čtvrtek kromě Španělska také ve Francii a jsou velmi pravděpodobné i v Portugalsku, Itálii, Belgii a Německu.