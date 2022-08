Na západě ČR hrozí odpoledne silné bouřky, na východě budou vedra

Praha - V Čechách se dnes odpoledne vyskytnou velmi silné bouřky s opakovanými srážkovými úhrny až 70 milimetrů, kroupami o velikosti až tři centimetry a nárazy větru kolem 70 km/h. Podle meteorologů lze očekávat škody na majetku, výpadky proudu a problémy v dopravě. Na Moravu a do Slezska dorazí bouřky až večer, srážkové úhrny by v nich ale už měly být menší. Na východě země naopak odpoledne platí varování před vysokými teplotami, které překročí i 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Výstraha před velmi silnými bouřkami s vysokým stupněm nebezpečí platí od 14:00 do sobotních 02:00 pro Prahu, střední Čechy, Plzeňský kraj, jižní Čechy a část Vysočiny. Přívalový déšť může rozvodnit malé toky, zatopit podjezdy nebo podemlít komunikace. V Plzeňském a části Jihočeského kraje proto od 15:00 do sobotního poledne platí také povodňová bdělost. Znamená to riziko vzestupu hladin, kdy se ale voda ještě nevylévá z břehů.

Meteorologové rovněž upozorňují, že v bouřkách mohou nárazy větru vyvracet stromy a lámat větve, nebezpečné jsou i kroupy a blesky. "Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky,volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst," uvedli. Nabádají i k opatrnosti při řízení.

Ve zbytku Čech platí výstraha před bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí rovněž od 14:00 do dvou hodin po půlnoci. V Jihomoravském, Moravskoslezském. Zlínském a Olomouckém kraji je stejná výstraha vyhlášená od dnešních 20:00 do sobotního dopoledne. Úhrny v těchto bouřkách mohou být asi 30 milimetrů. Také na těchto místech ale hrozí kroupy i silné nárazy větru.

Odpoledne ještě budou na východě země tropy. Meteorologové proto varují před velmi vysokou zátěží na lidský organismus, přehřátím nebo dehydratací. "Nebezpečí vybočení a lomů kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem," uvedl ČHMÚ. Ve velké části České republiky je stále do odvolání vyhlášeno nebezpečí vzniku požárů.