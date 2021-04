Na západě Česka sněží, silnice mohou namrzat

Praha - V Karlovarském a Plzeňském kraji od rána sněží a silnice při teplotách pod bodem mrazu mohou namrzat. V Karlovarském kraji s obtížně sjízdné hlavně silnice nižších tříd, přibývají i nehody.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji dnes od rána silně sněží. Při teplotách několik stupňů pod nulou zůstává sníh na silnicích ležet a vozovky mohou namrzat. Obtížně sjízdné jsou hlavně silnice nižších tříd. Kamiony ale ráno zablokovaly i silnici na Chomutov. V kraji se už stalo i několik dopravních nehod, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

"Na silnici I/13 z Boče směr Chomutov v kopci stojí kamiony a nemohou vyjet. Pro osobní vozidla je silnice s opatrnosti průjezdná," popsala krajská policejní mluvčí Eva Valtová. Podobně nákladní auta blokují i silnici z Bochova na Toužim.

V Karlovarském kraji sněžilo už v pondělí v podvečer. Sníh na silnicích ale do rána většinou roztál. Znovu pak sněžilo od dnešních asi 6:00. Sněžení doprovázel i silný vítr. Teploty v Karlovarském kraji se ráno pohybovaly od minus tří do minus šesti stupňů.

Na kluzké silnic uvízl kamion v kopci u Mezirolí na Karlovarsku, u Božíčan se srazilo osobní auto s autobusem. Nehoda se obešla bez zranění. Hlavní tahy jsou s patrností sjízdné, ale i tam se musí řidiči připravit na zbytky uježděného sněhu.

Královehradecký kraj

V nejvyšších polohách Orlických hor ležela dnes ráno na silnicích slabá vrstva ujetého zledovatělého sněhu. Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly dnes ráno po chemickém ošetření mokré. Teploty dnes ráno klesly až k minus pěti stupňům Celsia, na hřebenech Krkonoš bylo kolem minus deset stupňů, uvedli silničáři a meteorologové.

Přes den by měla být v Královéhradeckém kraji proměnlivá oblačnost. Postupně se mají objevit sněhové přeháňky, které budou v nižších polohách s deštěm. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. Teploty by se měly pohybovat od dvou do pěti stupňů, na horách od minus dvou do minus pěti stupňů.

Liberecký kraj

S opatrností jsou sjízdné silnice v Libereckém kraji. V horských oblastech na Jablonecku a Semilsku na nich leží rozbředlý sníh či jeho zbytky, v dalších částech kraje mohou mokré povrchy silnic namrzat. Teploty se v kraji vrátily pod nulu. Dnes ráno bylo mezi minus dvěma až minus třemi stupni Celsia, na horách klesly pod minus pěti stupňů, vyplývá z dat na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Zbytky sněhu jsou i na silnici 14 z Jablonce nad Nisou do Harrachova. Jinak jsou hlavní tahy v kraji po chemickém ošetření podle údajů silničářů mokré nebo vlhké. Meteorologové v předpovědi pro Liberecký kraj varují, že na hřebenech hor se mohou místy tvořit sněhové jazyky. Přes den by měla být v kraji proměnlivá, převážně velká, oblačnost se sněhovými přeháňkami. Ojediněle mohou být bouřky. Teploty se přes den dostanou maximálně na dva až pět stupňů Celsia, na horách zůstanou pod nulou.

S omezením musejí ode dneška počítat motoristé na příjezdu do Liberce od Prahy po silnici I/35. Důvodem je rekonstrukce mostu u Makra v Liberci-Doubí. Doprava tam až do září bude vedena obousměrně ve druhém jízdním pásu ve směru na Prahu. Stavbaři dnes kvůli rekonstrukci, jež potrvá do června, uzavřou také silnici z Liberce na Ještěd. Motoristé se z Liberce dostanou jen k parkovišti u kabinové lanovky. Parkoviště na Výpřeži a vrchol Ještědu budou pro automobily i cyklisty přístupné jen z druhé strany Ještědského hřbetu od Proseče pod Ještědem nebo Křižan.

Plzeňský kraj

V celém Plzeňském kraji po téměř měsíci opět sněží. Teploty se pohybují do minus čtyř stupňů Celsia. Mrznout s přeháňkami by mělo ještě dva dny, zejména ráno a dopoledne. Všechny silnice jsou sjízdné, nehody nejsou hlášené, řekl dnes ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic Jiří Slapnička. Sněžení, které začalo kolem 06:00, postupně do 09:00 ustává.

V regionu nepadly necelé dva centimetry sněhu. Posypové vozy silničářů vyjely dnes ze všech středisek, ale ne všechny. "Silnice jsou ošetřené. Řidiči by měli dát pozor zejména v odlehlých místech, kam se vozy třeba ještě nedostaly," uvedl.

Silničáři v regionu už přitom díky déle trvajícímu teplému počasí "přezbrojovali" techniku na léto, v terénu už nebyli kvůli nepřízni počasí téměř měsíc. "Takové počasí jsme nečekali, když už bylo tak hezky," dodal dispečer.

Ústecký kraj

Na většině území Ústeckého kraje napadl čerstvý sníh. Silničáři vyrazili ošetřovat silnice již v noci, aktuálně jsou opět v terénu. Podle dispečerky ze Správy a údržby silnic jsou silnice s opatrností sjízdné, problémy nikde zatím nenastaly. Řekla to dnes ráno ČTK.

"My jsme jezdili do půlnoci, takže silnice jsou nasolené... Teď máme sypače v terénu znova," doplnila dispečerka. Policie v tuto chvíli řeší několik nehod, a to na Teplicku a Chomutovsku.

Meteorologové varují před náledím, na hřebenech hor se mohou tvořit sněhové jazyky. Sněžení by mělo podle nich ustat k večeru, během dne se však v nížinách budou sněhově srážky měnit na smíšené.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou po sněžení sjízdné s opatrností. Hlavní tahy byly dnes ráno po solení vlhké, na vedlejších silnicích mohou být zmrazky. V noci na dnešek jezdilo okolo 50 sypačů, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby. Teploty klesly i šest stupňů pod nulu.

Někde podle dispečera vozovky vyfoukal vítr, takže vyschly, někde se naopak tvořily malé návěje. Sypače nejdřív vyjely na Havlíčkobrodsku a na Pelhřimovsku, nejméně sněžilo na Třebíčsku. "V tuhle chvíli je všechno sjízdné a nemáme hlášené žádné komplikace," uvedl dispečer po 06:00.

Na Vysočině budou podle meteorologů sněhové přeháňky na většině území i odpoledne, večer se místy může tvořit náledí. Nejvyšší denní teploty budou mezi dvěma až pěti stupni Celsia. Vítr bude mít v nárazech rychlost i přes 50 kilometrů v hodině, večer bude slábnout.