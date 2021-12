Na zámku v Hrotovicích na Třebíčsku je nová expozice mobilních telefonů

Hrotovice (Třebíčsko) - Na zámku v Hrotovicích na Třebíčsku je ode dneška otevřená expozice mobilních telefonů, doplňuje ji připomínka obuvnického závodu, který na zámku působil přes 50 let. Telefony Muzeu Hrotovicka zapůjčil sběratel Zdeněk Lukavec. V expozici, kterou město zřídilo asi za 150.000 korun, je vystaveno na 250 starých mobilních telefonů včetně několik kilogramů vážících modelů, které mohli zákazníci v Československu začít používat po roce 1989. Expozice bude přístupná jako celé muzeum denně kromě pondělí. Obdobné muzeum se podle Lukavce v České republice zatím otevřelo jen v Železné Rudě na Klatovsku.

Fotogalerie

Hrotovická expozice se připravovala několik let. Pozdržela ji pandemie. Delší čas ale Lukavec využil k rozšíření sbírky o rarity, které se do České republiky v době svého uvedení na trh nedostaly. "Konkrétně jsou to kufříkové motoroly v kožených brašnách," řekl sběratel.

Mezi nejcennější exponáty patří 2,5 kilogramu vážící telefon značky Mobira vyráběný od roku 1989. Společný podnik Mobira OY založily podle sběratele v roce 1979 společnosti Nokia a Salora. Mobira vyvinula mobilní telefony pro historicky první síť 1G.

Základem Lukavcovy sbírky se před lety stal telefon Nokia 5110. Původně si chtěl jen pořídit telefon, který vlastnil v mládí, a s nostalgií ho vystavit. Postupně se jeho sbírka rozrostla o další modely nejen značky Nokia. Sbírá přístroje uvedené na trh do roku 2005. "Nejdřív jsem se soustředil jen na značku Nokia. Později jsem přilnul i k jiným značkám, které jsou teď už zapomenuté. Patří mezi ně možná i motoroly, o kterých se málo mluví přesto, že se začaly znovu prodávat," řekl Lukavec. Telefony značky Motorola podle něho nabízejí z dnešního pohledu řadu zajímavých detailů včetně diodového displeje.

Muzeum Hrotovicka otevřené v roce 2018 umístilo do zámku vedle expozice mobilních telefonů i připomínku fungování pobočky někdejších třebíčských Závodů Gustava Klimenta. Svršky obuvi se v Hrotovicích šily od roku 1948. Pracoviště se třemi dílnami sídlilo přímo v zámku, expozice je tedy v autentických prostorách. Definitivně se dílny uzavřely v roce 1999.

Podoba nové expozice je dílem architektky Evy Macholánové, která pracovala i na Muzeu Hrotovicka. Muzeum, které zámeckou expozici bude provozovat, vzniklo přestavbou rodného domu malíře Františka Bohumíra Zvěřiny. Kromě jeho tvorby a historie města přibližuje muzeum i události z května 1945, kdy po pádu bomb shozených z ruského letounu ve městě zemřelo 150 lidí.