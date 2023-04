Na zámku v Děčíně začnou zřejmě na podzim opravy za víc než 100 milionů korun

Děčín - Zřejmě na podzim začne oprava Růžové zahrady a Dlouhé jízdy na děčínském zámku. Salla terrenu čekají restaurátorské práce. Náklady ředitelka Miroslava Poskočilová odhaduje na 110 milionů korun. Řekla to ČTK. Návštěvníky čeká omezení. Město už vyhlásilo veřejnou zakázku, termín podání nabídek končí 29. května.

"Bude to určitě znamenat omezení pro návštěvníky z té pohledové části i v tom, že se nebude moct vstupovat do Růžové zahrady, nicméně vstup do zámku, na nádvoří i na prohlídky omezen nebude," řekla Poskočilová. Do areálu se lidé dostanou jižními a severními zahradami. Adopce růžových keřů, kterou zámek spustil před dvěma lety, bude po dobu oprav pozastavená.

Na rekonstrukci budou dohlížet památkáři, kteří se zapojili už do příprav stavebních dokumentů. "Zároveň může dojít k nějakému objevu, něčemu s čím se nepočítalo. U toho je určitě důležitý dozor památkářů," podotkla Poskočilová.

Práce potrvají nejméně dva roky. "Zahrada je v neutěšeném stavu, uvolněné kuželky balustrády hrozí pádem, některé prvky zcela chybí. V sala terreně jsou poškozeny vnitřní i venkovní omítky, elektroinstalace je dožilá," uvedl mluvčí města Luděk Stínil. Zahrada ze 17. století se naposledy opravovala v 60. letech minulého století. Jde o druhou etapu rekonstrukce, loni byla dokončena první fáze, a to oprava glorietu. Dlouhá jízda je podle Stínila v havarijním stavu a každý rok se stav ojedinělé přístupové cesty zhoršuje.

Uzavření smlouvy s výhercem zakázky musí schválit rada města. Zatím není jisté, zda se o zakázku bude nějaká firma ucházet. Pokud by se nikdo nepřihlásil, město vyhlásí zakázku znova, řekl Stínil. Na zámku se dokončuje ještě oprava spadlé zdi pod zámeckou sýpkou. Hotovo bude v polovině července.

Zámek, který leží v samém středu Děčína nad soutokem Labe a Ploučnice, využívala od roku 1920 armáda, nejprve československá, poté německý wehrmacht a nakonec sovětská armáda. Od roku 1991, kdy vojsko odešlo, město usiluje o to, aby se zámku vrátil význam společenského, kulturního, vzdělávacího a reprezentačního centra pro celý region.

trs kš