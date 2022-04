Na zajištění vody v příhraničí Libereckého kraje je potřeba přidat 700 mil. Kč

Hrádek nad Nisou (Liberecko) - Nejméně 700 milionů korun bude ještě potřeba přidat na dofinancování projektů, které mají zajistit pitnou vodu pro pohraniční oblasti Libereckého kraje postižené těžbou hnědého uhlí v polském dole Turów u české hranice. Jen peníze z Polska na to stačit nebudou. Na dofinancování se budou podílet ministerstva životního prostředí a zemědělství, podílet se ale budou také Liberecký kraj a vodárenské společnosti, řekla po dnešním jednání v Hrádku nad Nisou ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL).

Severočeská vodárenská společnost (SVS) a Frýdlantská vodárenská (FVS) připravují ve spolupráci s obcemi projekty na dostavbu přivaděčů vody a vodovodů, které mají zajistit zásobování vodou v postižených obcích a posílit zdroje vody pro zhruba 15.000 lidí v dotčených oblastech. Celkové náklady firmy odhadly na 1,542 miliardy korun. Podle Hubáčkové jsou tato čísla jen orientační, rozhodující budou ceny z veřejných soutěží.

Hubáčková dnes odmítla, že by dohoda byla špatná, protože peníze z Polska na zajištění vody pro pohraničí nestačí. "Musíme poctivě přiznat, že neřešíme jen vliv dolu Turów, hodně řešíme i vliv sucha," řekla. Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) doplnil, že všechna jednání, která se s Polskem vedla, byla o spolufinancování projektů. "Pokud bychom měli důkazy, že všechny ty investice souvisí s dolem Turów a jsou výsledkem důlní činnosti, tak bychom mohli žalovat společnost PGE, ale my takové podklady nemáme, protože tady neprobíhal monitoring," dodal.

Ve Fondu Turow je aktuálně k dispozici 35 milionů eur (851 milionů korun), jež v kompenzacích poslaly na účet Libereckého kraje polská vláda a společnost PGE, které důl patří. Další peníze bude možné čerpat z programů MŽP a MZe, o míře spolufinancování se bude znovu jednat v květnu nebo červnu. "Pro letošní rok do vodárenství počítáme obecně s částkou 1,5 miliardy korun a v rámci toho počítáme, že bude vybudováno 95 kilometrů nových vodovodů. Takže bude záležet na připravenosti jednotlivých projektů," doplnil ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Kompenzace jsou součástí česko-polské dohody o řešení vlivu těžby v polském dole Turów u českých hranic. Země se dohodly na náhradě 45 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 1,1 miliardy korun. Jde o kompromis. Na transparentní krajský účet dorazily peníze na začátku února, deset milionů eur dostal český stát. O dotace z fondu budou moci žádat obce z dotčeného území a také vodárenské společnosti. Ve fondu zůstanou z rozhodnutí krajských zastupitelů i úroky z vložených peněz, za rok to může být dalších 30 milionů korun.

Nejdál je Severočeská vodárenská, která připravuje čtyři projekty dohromady za 680 milionů korun. "Můžeme opravdu na konci tohoto roku, nejpozději v roce následujícím ty akce zahájit a jsme schopni, pokud vše dobře půjde, dokončit je do roku 2026," řekl předseda představenstva společnosti Tomáš Indra. Pokud se podaří dořešit financování, je podle něj firma připravena zahájit rekonstrukci úpravny vody Machnín, stavební povolení už mají i vodovody v Chrastavě a Hrádku nad Nisou, v příštím roce by ho měl mít také nový přivaděč z Machnína do Hrádku.

Méně připravená je Frýdlantská vodárenská, které se podle předsedy představenstva Dana Ramzera (ODS) zatím nepodařilo v územním řízení získat souhlasy vlastníků, a tak musí hledat nové, méně konfliktní, ale dražší trasy pro vodovody. Firma počítá s modernizací úpravny vody Frýdlant a zajištěním nových zdrojů vody, a také s výstavbou vodovodů, které zajistí zásobování směrem na Bulovku a Dětřichov. Náklady se odhadují na 825 milionů korun. Všechny stavby by měly být hotové do roku 2030.