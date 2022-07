Na zahájení předsednictví do Litomyšle dorazily vláda a EK

Litomyšl (Svitavsko) - Premiér Petr Fiala (ODS) s ministry a Evropská komise v čele s předsedkyní Ursulou von der Leyenovou dorazili do Litomyšle na oficiální zahájení předsednictví v Radě Evropské unie, které Česko dnes převzalo na půl roku od Francie.

Příjezdy vlády a Evropské komise doprovodila průtrž mračen, přesto se u zámku sešlo několik desítek lidí. Někteří z nich tleskali při příjezdu Von der Leyenové, někdo dal ale najevo i nesouhlas pískáním na píšťalku při příjezdech jednotlivých členů vlády.

Kromě společného zasedání vládního kabinetu Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) s kolegiem Evropské komise budou podle nedávného vyjádření vicepremiéra Víta Rakušana (STAN) dnes jednotlivé resortní pracovní skupiny komisařům představovat své priority.

"Je to symbolické zahájení, symboly jsou důležité. Nad rámec toho budeme jednat s celou řadou členů Evropské komise, což je nejvýznamnější orgán v EU z hlediska denní agendy," řekl na dotaz ČTK při příjezdu ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Sám považuje za důležité hovořit s místopředsedou komise pro meziinstitucionální vztahy a strategický výhled Marošem Šefčovičem nebo s komisařem pro krizový management Janezem Lenarčičem. "Jejich portfolia jsou důležitá pro zahraniční agendu," uvedl Lipavský. S Lenarčičem chce diskutovat o humanitární pomoci na Ukrajinu, se Šefčovičem o spolupráci EU a Británie.

Optimismus ohledně možností českého předsednictví vyjádřila místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestagerová, která má na starosti regulaci digitální ekonomiky. "Myslím si, že při českých ambicích dosáhneme skvělých výsledků," řekla v krátkém komentáři po příjezdu do Litomyšle. Unii se podle ní daří i za ruské války posouvat kupředu "veškerou agendu", podpora Ukrajiny nicméně musí mít nejvyšší prioritu.

"V zásadě by všechno mělo být zastíněné událostmi na Ukrajině, protože když se do Evropy vrátila válka, musí to být na prvním místě," řekla. Vestagerová.

Další členové EK včetně předsedkyně von der Leyenové při příchodu na zámek na dotazy neodpovídali. Do Litomyšle nedorazila šestice komisařů, absentují mimo jiné šéf unijní diplomacie Josep Borrell či místopředseda komise odpovědný za klimatickou politiku Frans Timmermans.

Odpoledne je v plánu bilaterální jednání Fialy s Von der Leyenovou, po kterém následuje tisková konference. V podvečer do Litomyšle přijedou také zástupci obou parlamentních komor včetně předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) a předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS).

Večer se uskuteční Koncert pro Evropu, na němž Česká filharmonie zahraje Smetanovu symfonickou báseň Z českých luhů a hájů, Sukovu Pragu a Brahmsův první klavírní koncert. Ještě předtím zahájí v Klášterních zahradách výstavu Dospěli jsme v EU ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN).