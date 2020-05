Na začátku epidemie se počet SMS s e-recepty téměř zdvojnásobil

Praha - Po vypuknutí epidemie covidu-19 v Česku se počet e-receptů poslaných přes SMS téměř zdvojnásobil. V únoru jich bylo 1,77 milionu, v březnu 3,27 milionu. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). První případy nákazy novým typem koronaviru se v ČR objevily 1. března, lékaři poté pacienty vyzvali, aby raději nejprve do ordinace telefonovali. Recept na lék jim potom mohli poslat na mobilní telefon nebo e-mailem.

"Nedokážu si představit, že bychom neměli elektronický recept a pacienti museli kvůli předepisování léků chodit do ordinace," řekl ministr. Po nárůstu na březnových 3,27 milionu receptů poslaných v SMS v dubnu počet klesl na 2,85 milionu a do 28. května jich bylo předepsáno 2,04 milionu.

Fungování elektronického receptu v době epidemie si chválili také praktičtí lékaři. Upozorňovali na nedostatek osobních ochranných prostředků, někteří bez nich nechtěli ordinovat. Vyzvali proto pacienty, aby do ordinací nechodili bez objednání, ale dopředu se ohlásili. Od začátku dubna lékaři naopak pacienty vyzývali, aby se nebáli do ordinací chodit. Ještě teď se podle nich lidé do jisté míry obávají jít do nemocnice nebo ordinace, někdy jim lékaři musí sami volat.

Podle Sdružení praktických lékařů byl lékař v době pandemie v kontaktu s 58 pacienty denně, což je podle něj podobný počet jako běžně. Přímo v ordinaci se ale lékař potkal průměrně jen s 8,5 z nich. S ostatními komunikoval na dálku, přes telefon nebo internet.

Naprostá většina ordinací zůstala v době epidemie otevřená. Zavřelo podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny, na která sdružení odkazuje, 0,2 procenta praktických lékařů pro dospělé a 0,15 procenta ordinací pro děti. Podle dat Svazu zdravotních pojišťoven, který sdružuje šest ostatních menších pojišťoven, asi 1,5 procenta ordinací neposkytovalo služby vůbec, dalších devět procent ordinovalo na dálku. Asi třetina omezila ordinační hodiny, zbytek fungoval v plném rozsahu.

"Viděli jsme průběžně, jak se ambulance otevíraly po zajištění potřebných ochranných prostředků," uvedl v tiskové zprávě svazu jeho prezident Ladislav Friedrich. Data podle něj také ukazují, že pacienti chodili do ordinací méně.