Na YouTube chodí měsíčně 5,9 milionu Čechů

Praha - Internetový video portál YouTube sleduje každý měsíc 5,9 milionu Čechů. Stráví na něm v průměru 291 minut týdně. Podíl uživatelů včetně těch příležitostných přitom loni klesl o dva procentní body na 94 procent. Vyplývá to z údajů agentury Median a Ami Digital. Od registrace domény YouTube v pátek uplyne 15 let.

Mezi nejoblíbenější tvůrce vlogující v češtině patří například MenT s více než 1,3 milionu odběratelů a GEJMR s 1,2 milionu, zaměřují se na hraní her. Dalším je Kovy, který je známý komediálním žánrem, ale věnuje se i politické satiře a obliba na sociálních sítích mu dopomohla k účinkování v televizní show StarDance. Dalším českým tvůrcem na YouTube je hudebník Ben Cristovao. O kráse a módě na portálu vloguje například Shopaholic Nicol, která se nyní věnuje také moderování a hudbě. Známou youtuberkou je také fotbalistka Bára Votíková, která propaguje ženský fotbal.

Nejpopulárnějším hudebním videem českého YouTube v loňském roce byl duet Srdce nehasnou od Karla Gotta a jeho dcery Charlotty Elly. Do první desítky nejpopulárnějších hudebních videí se probojoval také rapper Viktor Sheen a skupina Mirai. Nejpopulárnějším nehudebním videem se stala otevřená zpověď české tvůrkyně Týnuš Třešničkové, která poprvé veřejně okomentovala své zranění ohněm, druhým nejoblíbenějším videem bylo vystoupení ikony seriálu Most, herce Zdeňka Godly v show Jana Krause.

YouTube dnes stojí na obsahu, který vytvářejí tvůrci, hudebníci a média. Je podporován zisky z reklam, které inzerenti k jednotlivým videím umísťují. K nejúspěšnějším reklamám na českém YouTube za rok 2019 patřila například kampaň značky Axe, v níž účinkoval jeden z nejznámějších československých tvůrců GoGoMan, nebo kampaň značky Penny market s názvem Znovu dítětem.

Server YouTube se zrodil 23. dubna 2005 v momentě, kdy na tuto do té doby neznámou platformu uživatelé nahráli video s názvem Já v zoo, které v 19 sekundách popisovalo návštěvu sloního výběhu v zoologické zahradě v americkém San Diegu. Jeho poměrně amatérská kvalita nedávala tušit, jak významně v následující dekádě vzroste význam on-line videa jako formátu a platformy YouTube jako jedné z hlavních globálních destinací pro internetová videa.

YouTube je určený pro uživatele od 13 let. Snaha o to, aby děti objevovali svět internetu co možná nejbezpečněji, vedla ke vzniku služby YouTube Kids. V Česku byla spuštěna v únoru 2019.

Portál YouTube má v současnosti celosvětově více než dvě miliardy přihlášených uživatelů měsíčně a každý den lidé sledují přes miliardu hodin videa. Každou minutu se na YouTube nahraje více než 500 hodin obsahu.