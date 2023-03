Na vzduchovkářském ME v Tallinnu půjde střelcům i o místa na pařížské olympiádě

Tallinn - Na nadcházejícím mistrovství Evropy ve sportovní střelbě ze vzduchových zbraní v Tallinnu bude ve hře osm účastnických míst pro olympijské hry v Paříži. V každé ze čtyř finálových disciplín - puška a pistole mužů a žen - budou rozdělena dvě. Šampionát je zároveň kvalifikační soutěží pro letošní Evropské hry v Krakově.

V českém týmu budou v estonské metropoli soutěžit bez možnosti zabojovat o olympijský "kvótaplac" puškaři Petr Nymburský a Jiří Přívratský, kteří už jeden získali v loňském roce. Na startu budou také František Smetana, Radek Mikulčík a Filip Nepejchal a ženské kvarteto Aneta Brabcová, Lucie Brázdová, Sabina Thurnwaldová a Nikola Foistová.

Pistolářskou nominaci tvoří Jindřich Dubový, Pavel Schejbal a Veronika Schejbalová. Do juniorských soutěží český svaz vyslal jedenáct sportovců včetně puškařky Veroniky Blažíčkové, která vloni na ME ve Vratislavi vystřílela mezi seniorkami stříbro a účastnické místo na OH v třípolohové střelbě z malorážky.

V úterý jsou v Tallinnu na programu první finálové disciplíny juniorů, šampionát potrvá do 14. března a senioři i junioři si rozdělí po deseti sadách medailí - vedle individuálních disciplín se uskuteční i soutěže (tříčlenných) družstev a smíšených (dvoučlenných) týmů.

Do individuálních soutěží může nastoupit až pět reprezentantů z jedné země, ale jen tři mohou usilovat o postup z kvalifikací. Ostatní budou bojovat mimo soutěž "pouze" o body do světového žebříčku a jejich případné umístění mezi postupovou osmičkou přejde na další střelce v celkovém pořadí. V české nominaci mají takový status Nepejchal, Nymburský a Foistová.