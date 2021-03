Na výzvu Navalného ženy Kreml nebude reagovat, řekl Peskov

Moskva - Kreml na výzvu manželky vězněného opozičního předáka Alexeje Navalného nebude reagovat, řekl dnes novinářům mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Julija Navalná ve čtvrtek na instagramu vyzvala k propuštění svého muže a žádá rovněž, aby mu úřady umožnily vyhledat odpovídající lékařskou péči. Navalného spolupracovníci v posledních dnech upozorňují na zhoršený zdravotní stav kritika Kremlu, jenž je v současné době ve věznici ve Vladimirské oblasti.

"Žádám, aby měl Alexej možnost vyhledat lékařskou péči u lékařů, kterým důvěřuje," napsala Julija Navalná na instagramu, kde rovněž vyzvala k okamžitému propuštění manžela. Jeho věznění označila za nezákonné, přičemž důvodem podle ní je strach prezidenta Vladimira Putina z politické konkurence. "To, co se nyní děje, je osobní msta a odplata vůči člověku, která se nám odehrává před očima. Je nutné, aby to skončilo," napsala.

Prezidentský mluvčí dnes novinářům sdělil, že Kreml na tuto výzvu nebude reagovat. "Za podmínek, kdy je tento občan odsouzen a uvězněn v (trestanecké) kolonii, je adresátem podobných výzev (vězeňská služba) FSIN," prohlásil Peskov. Podle agentury Reuters dále uvedl, že Rusové odpykávající si tresty v zahraničních věznicích čelí mnohem tvrdším a méně humánním podmínkám než Navalnyj.

Spolupracovníci opozičníka tento týden upozornili na "krajně neutěšený" stav kritika Kremlu. Ve čtvrtek jeho advokátka Olga Michajlovová prohlásila, že Navalnyj trpí silnými bolestmi zad a pravé nohy. "Jedna noha mu prakticky nefunguje, nemůže se o ni vůbec opřít. V podstatě má pravou nohu ve strašném stavu," uvedla. Navalnyj podle ní dostává na bolest ibuprofen. Samotný opoziční předák si podle televize Dožď stěžoval šéfovi vězeňské služby a generálnímu prokurátorovi, že se mu nedostává potřebné lékařské pomoci, nezná svou diagnózu a v noci ho dozorci každou hodinu budí.

Věznice v Pokrovu ve Vladimirské oblasti ve čtvrtek prohlásila, že zdravotní stav opozičního předáka je stabilní a uspokojivý.

Policie čtyřiačtyřicetiletého kritika Kremlu zadržela v lednu po návratu z Německa, kde se zotavoval z loňské srpnové otravy. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Navalnyj připisuje svou otravu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a ruské tajné službě FSB, Moskva vše popírá.

V únoru ruský soud změnil Navalnému dříve uložený podmíněný trest za zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na přibližně 2,5 roku do vězeňského tábora proslulého svou přísností. Západ reagoval uvalením sankcí na některé Putinovy spolupracovníky. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska.