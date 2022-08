Na Výstavišti v Praze si lidé mohou vyzkoušet jízdu samořídícím minibusem

Praha - Na pražském Výstavišti se lidé mohou do konce srpna svézt v samořídícím mikrobusu estonské značky Auve Tech. Novinářům to dnes na místě řekli zástupci městské firmy Výstaviště Praha a výzkumné organizace PowerHUB, které má vozidlo pronajaté a testování zajišťuje. Minibus má naprogramovanou trasu, po které jezdí, a s pomoci detekčních technologií identifikuje překážky. I když vozidlo je schopné jet samo, v kabině je z důvodu bezpečnosti přítomen řidič, který ho může ovládat tabletem.

Mluvčí Výstaviště Linda Antony uvedla, že pro jízdu je nutné si předem rezervovat termín na webu. V důsledku rekonstrukcí a akcí na Výstavišti je trasa naprogramována jen ve spodní části areálu. Vstupné je 100 korun pro rodinu, 50 korun pro jednotlivce nad 15 let a 20 korun pro děti od šesti do 15 let. Senioři, handicapovaní a děti do šesti let mají jízdu zdarma. Minibus jezdí denně od 15:00 do 20:00 ve čtvrthodinových intervalech.

Elektřinou poháněné vozidlo jezdí podle předem zadané trasy a s pomocí radaru a tzv. lidaru, tedy detekce předmětů s využitím laseru, identifikuje případné překážky. Před těmi buď zastaví, nebo je objede. Podle Toufika Dallala, ředitele akceleračních programů PowerHUB, již podobná vozítka mohou i do běžného provozu za předpokladu, že je monitoruje člověk, a to buď přímo v kabině, nebo na dálku s pomocí kamer.

Omezení podle něj platí pro rychlost, na Výstavišti vozidlo jezdí nejvyšší rychlostí kolem 20 kilometrů za hodinu, maximální je zhruba 30 kilometrů v hodině. Cena minibusu pro osm lidí je podle Dallala asi šest milionů korun, což je dáno tím, že se jedná o malosériovou výrobu.

PowerHUB jedná o testování vozidel v jiných areálech i o jejich případnému nasazení v pražské MHD. Autonomní minibusy se podle Dallala hodí k dopravě v rozlehlejších areálech, ale i v historických centrech měst například v nočních hodinách. Nevýhodou je fakt, že v místě pohybu vozidla nesmí být příliš lidí, protože stroj je v opačném případě stále detekuje, což významně narušuje plynulost jízdy.