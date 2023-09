Na výstavišti v Brně začala výstavba multifunkční haly téměř za šest miliard

Brno - Na brněnském výstavišti začala výstavba multifunkční haly Arena Brno téměř za šest miliard korun. Hala je největším strategickým projektem města, má pojmout 13.000 diváků a sloužit primárně hokejové Kometě, ale i pro pořádání různých akcí. Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) označila dnešní den za nejvýznamnější den v její politické kariéře. Premiér Petr Fiala (ODS) na místě ocenil, že Brno má velké cíle.

"Jsem hrdý občan Brna a líbí se mi na něm, že vždy dokázalo přemýšlet jako velké město. Měli bychom být rádi, že se město a paní primátorka pouští do velkých a odvážných věcí. V Brně je hodně toho, co se chystá a co Brno potřebuje. Jsou to velké cíle, které zvyšují kvalitu života. Také na tomto místě vzniká něco opravdu velkého," řekl premiér. Věří, že hala citelně rozšíří možnosti Brna a přiláká tam návštěvníky. Podle něj je to důležitý krok k tomu, aby Brno bylo ještě lépe vidět.

Primátorka připomněla, že to, o čem se v Brně po mnoho let jen diskutovalo, získalo jasné obrysy v únoru 2019. Tehdy padlo rozhodnutí postavit novou, moderní a skutečně multifunkční halu v západní části výstaviště poblíž pavilonu Z. "Rozhodující byla poloha poblíž centra města, možnost nekomplikovaného vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům a jako klíčová se ukázala dopravní obslužnost, kterou ještě posilujeme," řekla dnes Vaňková.

Na stavbu haly přispěla 300 miliony korun Národní sportovní agentura, 200 miliony Jihomoravský kraj a 1,95 miliardy korun pokryje úvěr od České spořitelny. Zbytek doplatí město ze svého rozpočtu. Práce jsou plánovány na 33 měsíců, tedy přes dva a půl roku.