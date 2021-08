Na výstavišti v Brně skončí k 31. srpnu očkovací centrum proti covidu

Brno - Očkovací centrum proti nemoci covid-19 na výstavišti v Brně ukončí svou činnost k 31. srpnu. ČTK to řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Podle ní budou v areálu postupně začínat veletrhy a není vhodné tam mít i očkovací centrum. Od září se bude očkovat v areálu Fakultní nemocnice Brno. Podle její mluvčí Veroniky Plaché bude denní kapacita až 1500 dávek.

Vakcínu lidé nedostanou v centru ani tento víkend. Plachá uvedla, že bylo asi 200 registrovaných, kteří dostali jiný termín. Chodit by neměli ani zájemci bez registrace, kterých ale bývá denně do stovky. V pracovní dny centrum očkuje asi 3000 lidí.

Očkovací centrum na výstavišti zahájilo činnost letos v lednu. Od té doby tam zdravotníci podali lidem více než 300.000 dávek vakcíny proti koronaviru. Při největším náporu přišlo denně 5500 lidí. Poslední očkování bude na konci srpna. "Je to z toho důvodu, že postupně začnou nabíhat veletrhy. Podle vyjádření krajských hygieniků by nebylo vhodné, aby v jednom areálu bylo současně očkovací centrum a chodila tam veřejnost, i když by výstavy byly v jiných pavilonech," uvedla Vaňková.

Přemístění očkování do Fakultní nemocnice Brno však podle ní nebude problém, navíc funguje i očkovací centrum v bývalé restauraci Bohéma v Janáčkově divadle. "Máme za to, že jsou tyto kapacity v rámci města dostatečné," dodala Vaňková.

Podle Plaché to vypadá, že se od září budou očkovat stovky lidí denně. "My budeme mít připravenou kapacitu až na 1500 lidí denně," řekla. Nyní do centra chodí denně asi 3000 lidí, počty se ale podle Plaché budou snižovat.

Očkovací centrum je v místě, kde loni v listopadu vznikla záložní nemocnice pro pacienty s koronavirem pro případ přehlcení nemocnic. Nebylo ji ale nutné otevřít, a proto zdravotníci využili prostor k očkování.