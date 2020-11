Na výstavišti Brno jsou postele pro personál, skládala je Kometa

Brno - Do vznikající záložní nemocnice na výstavišti v Brně dnes přivezli postele, které budou sloužit pro personál. Asi 60 kusů skládal skoro celý tým hráčů hokejové Komety Brno, řekl ČTK její mluvčí Michal Chylík. Polohovací postele pro pacienty s covidem-19 zatím nedorazily, možná se tak stane ve středu. ČTK to řekla Veronika Plachá, mluvčí Fakultní nemocnice Brno, která zajistí provoz. Nemocnice by měla být hotova v pondělí a nejspíš by ihned měla začít sloužit.

Záložní nemocnice je v pavilonu G2 na výstavišti. Důvodem jejího vzniku je narůstající počet pacientů s covidem-19 v nemocnicích, které kvůli tomu omezily péči a obsazují stále více lůžek těmito pacienty. Na výstavišti má být přes 300 lůžek. "Polohovací postele pro pacienty zatím ještě ze státních hmotných rezerv nedorazily. Doufáme, že by to mohlo být zítra (ve středu)," uvedla Plachá. Podle ní má nemocnice v případě komplikací v záloze svých vlastních 50 lůžek, které by do polní nemocnice mohla dát, doufá ale, že to nebude potřeba.

Do záložní nemocnice dnes doputovala klasická lůžka, která budou sloužit pro personál. Skládali je hráči hokejové Komety Brno. "Byl tam kompletní mančaft až na pár výjimek. Postelí je 60," uvedl Chylík.

V záložní nemocnici bude působit Emergency Medical Team Fakultní nemocnice Brno, který pomáhá ve světě při katastrofách. Má šest lékařů a 18 sester. Podle Plaché budou v záložním zařízení i speciální týmy z Polska a Německa.

V nemocnicích v Jihomoravském kraji každý den narůstá počet pacientů s nemocí covid-19, dnes jich tam je 971, z toho 134 ve vážném stavu, 318 ve středně vážném stavu, 357 má lehký průběh a 162 případů je bezpříznakových.