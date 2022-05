Na výstavě v Kopřivnici byly k vidění modely letadel, lodí, aut i figur

Kopřivnice (Novojičínsko) - Letadla různých typů, lodě, všemožná auta, diorámata s bojovou technikou, památky, ale třeba také velké papírové figury postav z videoher byly dnes k vidění na modelářské výstavě Beskyd Model Kit Show v Kopřivnici na Novojičínsku. Představilo se tam okolo 100 modelářů, kteří přijeli z celé republiky i ze Slovenska, Polska nebo Nizozemska. Vystavili včetně klubových kolekcí na 700 plastikových či papírových modelů. Své nejnovější kolekce předvedli také výrobci modelů.

"Je tady třeba zajímavá kolekce hasičských vozů. Mezi loděmi jsou docela pěkné kousky. Zmíním i raketu Saturn V, papírový model přes metr vysoký, věc, se kterou si člověk opravdu musel pohrát. Co se nevidí často, jsou i německá letadla," řekl ČTK vedoucí organizačního týmu Roman Kresta. Každý rok mají podle něj převahu jiné druhy modelů, jednou jsou to letadla, jindy bojová technika. "Letos je až nezvykle mnoho aut," řekl pořadatel.

Výstava, která patří mezi nejstarší i největší v Česku, se konala po dvouleté pauze. "Je to takový restart po covidu. Byla to trošku loterie, kolik toho bude, kolik bude modelů, kolik bude lidí," řekl Kresta. Letošní 24. ročník se lišil v tom, že se místo dvou dnů konal jen jeden a kvůli rekonstrukci kopřivnického centra se musel obejít i bez venkovních atrakcí, což podle pořadatelů mohlo ovlivnit návštěvnost.

"Je to jiné i v účasti modelářů, protože byly roky, kdy jsme měli přes tisícovku modelů, takže je tam asi ještě určitá opatrnost. Tak jako se vším covid pohnul i s naším koníčkem a předváděním určitých věcí. Nicméně je cítit i určitý hlad, že to chybělo," řekl Kresta. Někteří modeláři se na výstavě prezentují každý rok, například nizozemský klub Twenot jezdí pravidelně už asi 20 let.

Zhruba pětinu účastníků tvořili mladí modeláři do 15 let. Podle Kresty zpravidla chodí do modelářských kroužků. "Většinou se to dědí. Jak to chytne jednoho, tak potom když vás to chytne, tak to máte pomalu na doživotí. Dokud na to vidíte a neklepou se ruce, tak se modelaří," řekl Kresta.

I mezi návštěvníky bylo mnoho dětí. Bylo vidět, že exponáty zaujaly je i jejich rodiče. Z Ostravy se například přijel podívat sedmiletý Ondřej Sejkora, který už také modeluje, a to tanky. "Nejvíc se mi líbila stavba, kde bylo pohromadě více vojenských aut," řekl.

Mezi nepřehlédnutelnými exponáty byly figurky, které vystavil kopřivnický modelář Milan Kubáň. Stavebnice, ze kterých je skládá, pocházejí z celého světa, například z Japonska či z Jižní Koreje. Figurky, které se v Česku nedají sehnat, mu posílá i syn z Ameriky. Po slepení je modelář precizně barví. Jak dlouho práce na jedné trvá, se ale podle něj říct nedá.

"Nedá se dělat jedna figurka. Máte tělo, to je taková odlévací hmota jako pryskyřice. Ona nesaje, takže když to namalujete olejem, abyste čekal 14 dní, než to zaschne. Takže já dělám jednu, druhou, třetí, čtvrtou a pátou, a když zjistím, že první je, tak se k ní vrátím. Až mi tělo uschne, tak drobnosti dodělávám akryláty," popsal modelování Kubáň.

Modelářství se věnuje 40 let. "Dělal jsem všechno možné. Začínal jsem loděmi, plachetnicemi, potom jsem dělal bojovku, a jak jsem měl celý byt zelený, tak říkám, kamaráde, dost, začni dělat něco menšího. Tak jsem přesedlal na figurky," řekl modelář. Figurek má doma okolo 300. Hodně času mu zabral například drak s jezdcem, na kterém je 15 vrstev barev.

Jde ale o poměrně nákladný koníček. "Taková figurka stála kdysi asi 15 eur, dneska stojí 40, 45 eur, za figurku jsem dal dokonce i 80. Když jsem spočítal, co jsem do toho vrazil za ty roky, tak bych měl na dvě auta," řekl Kubáň.