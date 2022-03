Na výstavě For Model v Olomouci bude k vidění replika holandské plachetnice

Ilustrační foto - Replika holandského nákladního člunu z 18. století stojí 17. března 2022 v pavilonu A výstaviště Flora v Olomouci, kde se připravuje interaktivní výstava For Model. Plachetnice pojmenovaná Friso byla postavena podle postupů starých lodních mistrů a její stěžeň sahá do šestimetrové výšky.

Olomouc - Replika holandského nákladního člunu z 18. století bude k vidění na chystané výstavě For Model, kterou od pátku do neděle ožije Výstaviště Flora v Olomouci. Plachetnice pojmenovaná Friso byla postavena podle postupů starých lodních mistrů a její stěžeň sahá do šestimetrové výšky. "Půl tuny vážicí a bezmála pět metrů dlouhý model plachetnice se stane dominantou pavilonu A," sdělil dnes ČTK mluvčí Výstaviště Flora Michal Poláček.

"Nejcennější na ní je, že jde o klasickou dřevěnou konstrukci. Právě tak se dříve stavěly staré lodě, plachetnice. Je to exponát, který v tuzemsku nebývá často k vidění. Osobně si myslím, že tady žádná jiná taková loď není," uvedl předseda Klubu lodních modelářů Olomouc Jaroslav Tesař. Možnost prohlédnout si repliku holandského nákladního člunu z 18. století bude díky tomu podle Tesaře cenná pro modeláře i širokou veřejnost. Trup plachetnice měří na délku 4,8 metru, stěžen je zhruba šestimetrový a váha se pohybuje v rozmezí od 400 kilogramů až do 500 kilogramů.

Replika holandského nákladního člunu podle Poláčka nebude jediným exponátem, který bude od pátku do neděle na jubilejním 20. ročníku interaktivní výstavy For Model k vidění. "V pavilonech A a E i v jejich okolí budou připraveny funkční modely letadel, tanků,ponorek, lodí, aut, stavebních strojů, zahradní i modulové železnice a také robotika či drony," podotkl Poláček. Na výstavu For Model dorazí desítky vystavovatelů a sběratelů.

Po dvouletém útlumu způsobeném epidemií nového koronaviru letos výstava For Model opět zaplní pavilony A i E a také jejich okolí. Součástí výstavy bude také soutěž robotů, sbírky papírových modelů, slabikářů, starých hraček, kočárků, figurek anebo sci-fi modelů. Jednou z novinek letošního ročníku výstavy bude interaktivní expozice filmových a digitálních technologií, kamer, projektorů i televizní techniky nazvaná Od analogu po digital.