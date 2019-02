Jihlava/Olomouc - Na Vysočině začala chřipková epidemie. Nemocných je přes 1600 na 100.000 obyvatel. Na Žďársku v souvislosti s chřipkou zemřel starší muž. Ordinace v Olomouckém kraji se dál plní lidmi s respiračními chorobami. Za týden se zvýšila nemocnost ze 1497 na 1667 případů na 100.000 obyvatel.

Nemocnice v Třinci vyhlásila zákaz návštěv

Nemocnice v Třinci na Frýdecko-Místecku dnes vyhlásila až do odvolání zákaz návštěv. Důvodem je trvalý nárůst respiračních onemocnění. Moravskoslezský kraj totiž patří mezi čtyři regiony s nejvyšší nemocností v Česku. Už v minulém týdnu zakázala návštěvy Slezská nemocnice v Opavě a stejný zákaz je od dnešního dne platný i v Městské nemocnici Ostrava.

Podle mluvčí třinecké nemocnice Ireny Sikorové Nožkové je zákaz návštěv vyhlášen z preventivních důvodů. "Na oddělení sociálních lůžek jsou návštěvy možné po předchozí domluvě s vedoucí oddělení v omezeném počtu maximálně dvou osob za den," uvedla mluvčí.

V regionu nyní na 100.000 obyvatel připadá 1899 nemocných. Roste počet nemocných lidí všech věkových kategorií, nejvíce nemocných je ale mezi dětmi do pěti let.

Nemocných v Olomouckém kraji je již 1667 na 100.000 lidí

Ordinace v Olomouckém kraji se nadále plní pacienty s akutními respiračními chorobami. Za uplynulý týden se zvýšila nemocnost ze 1497 na 1667 případů na 100.000 obyvatel. Hygienici již zaznamenali také čtyři případy chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem, před týdnem to byl pouze jeden případ. Nejvíce nemocných je stále mezi nejmenšími dětmi, tam už byla překročena pětitisícová hranice na 100.000 obyvatel. Vyplývá to z dnešních informací olomoucké krajské hygienické stanice.

V porovnání s celou republikou je nemocnost v kraji nepatrně nižší, podle dnešních statik olomouckých hygieniků je nemocných v celostátním průměru 1715 na 100.000 obyvatel. "Mezi kraji jsme na poměrně dobré úrovni, jsme pod celorepublikovým průměrem. Předpokládáme, že počet onemocnění bude i nadále stoupat, pokles lze očekávat během jarních prázdnin," řekla dnes ČTK ředitelka protiepidemického odboru olomoucké krajské hygienické stanice Růžena Haliřová.

Nejvíce nemocných je podle statistik na Olomoucku, tam už číslo překročilo dvoutisícovou hranici. Počet nemocných je zde aktuálně 2101 na 100.000 obyvatel, což je o 386 více než před týdnem. Vysokou nemocnost hlásí také Prostějovsko a to 1891 případů na 100.000 obyvatel, tam se však počet nemocných snížil, minulý týden jich bylo 2106 na 100.000 obyvatel.

Nejméně nemocných je na Šumpersku, a to 1090 na 100.000 obyvatel, počet lidí s akutními respiračními chorobami tam však stoupá. Na Přerovsku je číslo zhruba srovnatelné s uplynulým týdnem, tamní lékaři nyní hlásí 1274 nemocných na 100.000 obyvatel.

Nejvíce míří do ordinací rodiče s nejmenšími dětmi do pěti let, číslo se již vyšplhalo na 5306 nemocných na 100.000 obyvatel, což je o 871 více než před týdnem. Vysoká nemocnost je i u starších dětí, vyplývá ze statistik.

Na Vysočině začala epidemie chřipky, jeden člověk zemřel

Na Vysočině začala podle hygieniků epidemie infekčních onemocnění dýchacích cest. V kraji je 1619 nemocných na 100.000 obyvatel, o 20 procent víc než před týdnem. Návštěvy zakázaly některé nemocnice a další zařízení. Hygienici už zaznamenali sedm závažných průběhů nemoci, z toho jedno úmrtí devětasedmdesátiletého muže na Žďársku. V okrese Žďár nad Sázavou je nemocnost v rámci kraje nejvyšší, na 100.000 obyvatel je tam nemocných 1886 lidí. Z potvrzených případů chřipek nejvíc koluje typ A, řekla ČTK Alena Dvořáková, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.

„Pomyslný epidemický práh je 1600 na 100.000, což už jsme překročili,“ řekla Dvořáková. Celorepublikový průměr je 1700 nemocných.

Návštěvy dnes kvůli epidemii zakázala Nemocnice Třebíč, začal platit také ve dvou zařízeních pro seniory v Telči na Jihlavsku. Havlíčkobrodská nemocnice zakázala návštěvy v sobotu. Od soboty platí také pro jednotky JIP a ARO nemocnice v Novém Městě na Moravě na Žďársku. Návštěvy nemohou ani do léčeben dlouhodobě nemocných v Moravských Budějovicích a v Humpolci a do domova pro seniory v obci Proseč u Pošné.

Na Žďársku se za poslední týden nemocnost zvýšila o 13 procent. Nejvíc nemocných ale přibylo v okrese Havlíčkův Brod, kde je 1519 nemocných na 100.000 obyvatel, takřka o třetinu víc než před týdnem.

Z krajů, které s Vysočinou sousedí, je nejvíc nemocných v Jihomoravském kraji, kde je 1918 případů na 100.000 obyvatel. Největší nemocnost v rámci celé ČR má podle Dvořákové Liberecký kraj, kde je ještě o 68 nemocných na 100.000 obyvatel víc.

V loňském roce začalo na Vysočině významně přibývat nemocných na konci ledna. V následujících dvou měsících zemřelo v souvislosti s chřipkou devět lidí.