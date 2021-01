Na Vysočině a v Hradci začalo očkování, zájem je velký

Jihlava/Hradec Králové - Krajské nemocnice v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě dnes začaly očkovat proti koronaviru. Očkování začalo také v Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové. Prvním zdravotníkem, jenž dostal dávku v Jihlavě, byl ředitel tamní nemocnice Lukáš Velev. Za víkend bude očkováno zhruba 200 zdravotníků. Zájem je velký. ČTK to dnes řekli Velev a mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

Očkování se teď týká pracovníků nemocnic a záchranné služby. V nemocnici Nové Město na Moravě by se mělo očkovat od pondělí, v pelhřimovské od úterý, v třebíčské od středy. ČTK to řekly mluvčí nemocnic.

Jihlavská nemocnice dá očkovací dávky za tento víkend téměř 200 lidem. "Zájem je překvapivě vysoký, jenom pro ilustraci: je nás tady asi patnáct set, na chřipku se nechává běžně očkovat kolem čtyř set lidí, teď už máme na covid zabukovaných přes devět set lidí," řekl Velev.

Ředitel předpokládá, že za víkend využije všechny očkovací dávky, pro zaměstnance nemocnice i zdravotnické záchranné služby. "Jediné, co je trošku v rozporu s politickými proklamacemi, že zrovna v první ampulce, kterou jsme načali, nebylo celých šest dávek, ale pět a něco. My jsme to čekali, tak jsme udělali speciální prostory a ampulky se budou využívat tak, že když tam bude šestá dávka, může se použít, a když tam nebude, nenastane výpadek," řekl Velev. Očkuje se na dermatologickém oddělení.

V jihlavské nemocnici bylo v pátek 53 hospitalizovaných pacientů s koronavirem, z toho asi deset na JIP. Dosud nejvíc jich tam leželo na přelomu října a listopadu. "Na vrcholu jsme byli na sto třiceti hospitalizovaných pacientech. Teď jsme na necelé polovině, ale očekáváme nárůst a předpokládám, že začneme zase poměrně rychle rozšiřovat počet covidových lůžek. Hlavně, abychom na ně měli personál," řekl Velev.

Očkovat dnes začíná také nemocnice v Havlíčkově Brodě. Za víkend dostane dávku kolem 60 zdravotníků, řekla Černo. Vakcíny budou podle hejtmanství rozdělené mezi všech pět nemocnic kraje. Jako první budou očkováni zdravotníci, kteří jsou v kontaktu s covidovými pacienty.

V Hradci Králové dostali mezi prvními vakcínu zdravotníci z covidových pracovišť a rizikoví pacienti. ČTK to dnes řekli zástupci nemocnice. Hradecká FN má zatím k dispozici 975 dávek. Jde o první místo v Královéhradeckém kraji, kde se začalo proti covidu očkovat.

Očkování nemocnice provádí vakcínou firmy Pfizer v ambulancích Pavilonu interních oborů FN Hradec Králové, připraveny jsou tři očkovací týmy. "Ve FN Hradec Králové se bude očkovat v sobotu a v neděli od 08:00 do 18:00, každý den se zvládne naočkovat zhruba 170 předem zaregistrovaných lidí. V pracovních dnech očkování bude pokračovat od 15:30 do 19:30," řekl ČTK mluvčí hradecké FN Jakub Sochor.

Mezi prvními očkovanými v hradecké fakultní nemocnici byla zdravotní sestra ze IV. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové. "Možnost očkování určitě vítám, aplikace byla úplně bez problémů," uvedla krátce po očkování.

Krajské nemocnice na vakcínu proti covidu dosud čekají, k hradecké FN by se měla krajská zdravotnická zařízení přidat později.