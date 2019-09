Na vyloučení Foldyny a Andrta se v ČSSD nenašlo dost hlasů

Praha - Poslanec Jaroslav Foldyna i šéf krajské ústecké ČSSD Miroslav Andrt dnes přestáli hlasování o vyloučeni ze strany. Na jednání předsednictva sociální demokracie se nenašlo pro jejich vyloučení dost hlasů. Na zasedání byla většina přítomných pro vyloučení obou politiků, nicméně nešlo o požadovanou nadpoloviční většinu všech členů předsednictva. Foldyna to řekl novinářům. Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka je hlasování přesto silným varováním vedení strany, aby členové případné vnitrostranické spory neřešili na veřejnosti. ČSSD dnes také zrušila licenci většinu místních organizací v Ostravě

Foldyna spolustraníky nedávno pobouřil výrokem, že by podporoval rekonstruovanou vládu Andreje Babiše (ANO) v případě, že by ji opustila ČSSD. Proti poslednímu Foldynovu vyjádření, že poslanci ČSSD chtějí ve Sněmovně využít tajné hlasování o ústavní žalobě na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy k tomu, aby se svými hlasy kšeftovali, se ohradil šéf ČSSD Jan Hamáček.

Hamáček dnes podle Foldyny argumentoval tím, že poslanec veřejně kritizuje postoje vedení, vyčetl mu i postoje v zahraniční či sociální politice. "Rozvinula se velká diskuse v tom sále, bylo zajímavé, že někteří lidé, se kterými se naprosto neshoduji na některých principech politiky, ale shodujeme se, že člověk má právo na názor, hlasovali proti," řekl Foldyna novinářům po jednání.

Foldyna dodal, že pro jeho vyloučení hlasovalo 29 členů předsednictva. "Nicméně kvorum bylo tuším 31, takže se mě nepodařilo vyloučit," uvedl. Ocenil, že se našlo dost členů předsednictva, kteří vnímají politiku jako službu, ne mocenský nástroj. "Přestože máme třeba s kolegy naprosto jiný názor a v máločem se shodneme, tak hlasovali proti tomu," uvedl.

"Hlasování dopadlo těsně tak, že nezískalo potřebný počet hlasů. Z mého pohledu to je ale velmi silné varování vedení sociální demokracie vůči těm, kteří se snaží řešit případné stranické spory na veřejnosti," uvedl po jednání Hamáček.

Ústecká ČSSD vedená Andrtem před měsícem vyzvala Hamáčka k rezignaci. Krajské předsednictvo v usnesení označilo za prokázané, že projekt účasti ČSSD v menšinové vládě je neúspěšný. Kritizovalo i Hamáčkovo vyjednávání ve sporu o jmenování Michala Šmardy ministrem kultury. Pro vyloučení Andrta bylo podle předsedy strany 27 členů předsednictva.

ČSSD zrušila licenci většinu místních organizací v Ostravě

Většina ostravských místních organizací přišla o licenci. Rozhodlo o tom dnes předsednictvo strany, řekl novinářům ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Návrh na zrušení 17 z 26 organizací v Ostravě předložila moravskoslezská ČSSD, zdůvodnila ho špatným výsledkem strany v posledních komunálních volbách a obavou, že mají mezi členy takzvané černé duše. Ostravská ČSSD tvrzení označila za účelová.

Zaorálek uvedl, že zrušení buněk je podmínkou dalšího úspěchu ve městě a šancí tamní sociální demokracii vybudovat znovu. Podílet by se na tom měl i bývalý ostravský primátor Petr Kajnar, řekl Zaorálek. "Není to o tom, že bychom ty členy vyloučili. Ti, co to myslí se sociální demokracií vážně, se mohou do ostatních organizací přihlásit," uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček. Krok se týká zhruba 290 členů. Kajnara považuje za ideálního kandidáta na hejtmana.