Na výlet do Jizerských hor je dobré vzít si hotovost, ne všude berou karty

Bedřichov (Jablonecko) - Na výlet do Jizerských hor je dobré vzít si hotovost, ne všude lze platit kartou nebo mobilem. Třeba oblíbená Šámalova chata na Nové Louce v Bedřichově na Jablonecku terminál nemá. Problémem je signál, řekl dnes ČTK provozovatel chaty Petr Polák. Kromě Šámalky provozuje také například restauraci U Poláků v Liberci nebo bobovou dráhu a bufet v Janově nad Nisou, kde je ale možné platit i bezhotovostně.

"Zkoušeli jsme to, jsme tady v lese, chvíli to šlo, chvíli ne. Personál každou chvíli vybíhal ven a lovil signál, a když je tady narváno a terminál blbne, tak jsou všichni nervózní. Tady na hřebenech je to připojení nestálé, měli jsme to tu měsíc na zkoušku a personál nadával, že se s tím nedá dělat, proto jsme od toho upustili a bereme raději hotovost," doplnil Polák. Odmítl ale, že by to bylo proto, že by chtěl zatajit tržby. "Hotovost se ale i nám hodí, i dodavatelé chtějí zaplatit v hotovosti, když přivezou pivo nebo maso," dodal.

Podle starosty Bedřichova Petra Holuba (NK pro Bedřichov), který je sám majitelem jednoho z místních penzionů, jsou místa, kde dnes v jizerskohorském středisku není možné platit bezhotovostně, spíš výjimkou. "Samozřejmě i na Šámalově chatě by to šlo, ale bylo by to o nějakých větších nákladech. Jinak v Bedřichově jsem nezaregistroval, že by někdo zrušil platby kartou a přešel na hotovost. Ani já v našem penzionu hotovost moc nepoužívám, protože lidé s hotovostí moc nepřijíždějí," řekl ČTK Holub.

Bedřichovský starosta připustil, že ne všude ale karty berou. "Na menších zařízeních, jako jsme třeba i my, nemají terminály, které jsou nákladnější, ale používáme platby přes QR kód. Řekl bych, že 99 procent turistů, kromě Němců, kteří nejsou tak flexibilní, to využívá. Češi jsou většinou schopni, když jim do SMS vygenerujeme QR kód, okamžitě zaplatit," řekl. Platit se dá tímto způsobem například i na hřebenech Jizerských hor u stánku s občerstvením Na Kneipě.

Podle červnového průzkumu, který pro poskytovatele bankomatů Euronet provedla mezi 509 respondenty společnost STEM/MARK, se každý čtvrtý Čech setkal s tím, že v obchodě přestali přijímat platební karty. Hotovost používá alespoň jednou týdně 94 procent lidí, o pět procentních bodů víc než loni. Ředitel rozvoje prodeje Mastercard pro ČR a Slovensko Martin Dolejš ale upozornil, že bezhotovostní platby jsou dlouhodobě na vzestupu. Na konci roku 2022 bylo podle něj v zemi přes 307.000 platebních terminálů, o polovinu víc než v roce 2018.