Praha - Korunovace dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké se očekává při pátečním slavnostním vyhlášení Sportovce roku 2018. Hrdinka únorových her v Pchjongčchangu, kde vyhrála superobří slalom na lyžích i paralelní obří slalom na snowboardu, je jednoznačnou favoritkou 60. ročníku ankety Klubu sportovních novinářů. Měla by na trůnu vystřídat biatlonovou mistryni světa z roku 2017 Gabrielu Koukalovou.

Ledecká na slavnostní vyhlášení, které se uskuteční od 21:45 v pražském hotelu Hilton v přímém přenosu České televize, přijede z lyžařských závodů ve Val Gardeně, kde ve středu skončila jedenáctá v super-G. Pokud by při vyhlášení vítěze zaznělo jiné jméno, byl by to obrovský šok.

Nikdo jiný z českých sportovců na zimních olympijských hrách v Koreji zlato nezískal, zatímco Ledecká se stala světovou hrdinkou jako první žena, která vyhrála olympiádu ve dvou různých sportech. I stříbrný olympijský medailista Michal Krčmář si uvědomuje, že na vítězství v anketě pomýšlet nemůže. "To nehrozí. To by nebylo spravedlivé, ta Ester je prostě dané a ložené. Naprosto si to zaslouží," řekl novinářům v Novém Městě na Moravě, když se chystal na závody Světového poháru.

Tamtéž je i jeho biatlonová kolegyně Veronika Vítková, která se díky bronzové olympijské medaili ze sprintu rovněž prosadila do finálové desítky. V ní jsou i všechny zbývající medailistky z Pchjongčchangu - rychlobruslařka Martina Sáblíková, nyní už bývalá rychlobruslařka Karolína Erbanová a snowboardcrossařka Eva Samková.

Jako jediný reprezentant kolektivních sportů je v desítce hokejista David Pastrňák. Tenis zastupují Petra Kvitová, která letos vyhrála pět turnajů, a vítězky Roland Garros a Wimbledonu ve čtyřhře Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Hlavně díky triumfu v seriálu Red Bull Air Race se do desítky dostal akrobatický letec Martin Šonka.

V kolektivech jsou favoritkami české tenistky, které znovu ovládly Fed Cup. Ve finálové trojici jsou ještě basketbalisté Česka, kteří se poprvé v samostatné historii dostali na mistrovství světa, a hokejisté mistrovské Komety Brno.

Na slavnostní večer se chystá také loňská královna českého sportu Koukalová, která se prozatím s biatlonem rozloučila. Doprovod jí bude dělat šestnáctiletý neslyšící tenista Jaroslav Šmédek, vítěz loňské deaflympiády, který se chce prosadit i mezi zdravými. Koukalová ho na ceremoniál pozvala, aby přiblížila jeho příběh ještě většímu okruhu lidí.