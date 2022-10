Na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR má jít z rozpočtu 693 milionů korun

Praha - Na výdaje spojené s lednovou volbou prezidenta ČR počítá návrh rozpočtu na příští rok s částkou 693 milionů korun. Na všechny volby celkem předpokládá rozpočet výdaje téměř 731 milionů korun. Během roku se zpravidla konají volby v obcích, kde se rozpadlo obecní zastupitelstvo. Pro letošní rok, kdy občané vybírali třetinu senátorů a nové obecní zastupitele, počítal rozpočet s výdaji na volby 1,1 miliardy korun. Návrh rozpočtu na příští rok počítá také jako v ostatních letech s příspěvkem politickým stranám, který bude činit 600 milionů korun. Stojí to v návrhu státního rozpočtu na příští rok.

V loňském roce stály volby státní rozpočet téměř 672 milionů korun. Konaly se volby do Poslanecké sněmovny. V roce 2020 se uskutečnily volby do krajských zastupitelstev a do třetiny senátu. Tehdejší rozpočet na ně vynaložil 777 milionů korun.

Loni stát vyplatil politickým stranám a hnutím celkem 1,042 miliardy korun. Strany a hnutí pobírají od státu hned několik příspěvků. Za každého zvoleného poslance a senátora jim stát posílá ročně 900.000 korun, za každého krajského a pražského zastupitele 250.000 korun. Uskupení, které ve sněmovních volbách získají aspoň tři procenta hlasů, navíc inkasují stálý příspěvek na činnost. Pohybuje se podle volebního zisku od šesti milionů do deseti milionů korun za rok. Některé strany a hnutí navíc mají nárok na dotaci na práci politického institutu. Za loňský rok stát vyplatil politickým seskupením na těchto příspěvcích podle údajů ministerstva financí celkem zhruba 527 milionů korun, za předloňský rok to bylo asi 563,8 milionu korun.

V letech sněmovních voleb navíc stát posílá stranám a hnutím stokorunu za každý obdržený hlas. Volební zákon charakterizuje tuto dotaci jako příspěvek na úhradu volebních nákladů. Přísluší ale jen seskupením, které obdrží ve volbách nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů. Po loňských volbách do dolní parlamentní komory stát rozdělil na těchto příspěvcích skoro 515 milionů korun. Nejvyšší částku, 149,4 milionu korun, získala koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Druhé ANO získalo 145,8 milionu korun. Příspěvek na činnost stran a hnutí přišel na 493 milionů korun a 34 milionů Kč dostaly strany na své politické instituty.