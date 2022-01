Na východní pobřeží USA dorazila silná bouře, přinese až 60 cm sněhu

Washington - Na východní pobřeží Spojených států dorazila silná bouře, která může zasáhnout kolem 75 až 80 milionů lidí a přinést až 60 centimetrů sněhu. Kvůli nepříznivému počasí zrušily aerolinky jen v sobotu více než 4500 letů. Úřady států, které stojí bouři v cestě, občany vyzývají, aby raději neopouštěli své domovy.

Severovýchodní cíp USA odpoledne zasypal sníh poháněný větrem, který místy dosahoval až síly hurikánu. Některé pobřežní oblasti státu New Jersey už zaznamenaly okolo 45 centimetrů sněhu. Bouře podle guvernérky státu New York Kathy Hochulové nepostupuje tak rychle, jak se čekalo. Nejhůře zasažené okresy Nassau a Suffolk, které k 18:00 SEČ hlásily až 28 centimetrů sněhu, proto mohou do půlnoci SEČ očekávat dalších až 30 centimetrů. Na 30 centimetrů napadne i v metropoli New York.

"Může to být historická bouře, obrovská," vyjádřila v pátek své přesvědčení starostka Bostonu Michelle Wuová. Právě její šestisetosmdesátitisícové město má podle zpravodajského serveru nbcnews.com patřit k nejpostiženějším. Meteorologové očekávali vítr o rychlosti až 80 kilometrů v hodině a přes půl metru sněhu. Záběry na sociálních sítích ukázaly, jak pobřeží jižně od Bostonu sužuje ledový vítr a vlny.

Sněžná bouře o rozsahu, který tento region čtyři roky nepocítil, má zasáhnout celé východní pobřeží od Maine až po Severní a Jižní Karolínu. Pět států v oblasti již vyhlásilo stav pohotovosti.

"Cesty by se měly omezit jen na případy pohotovosti," varovala Národní meteorologická služba (NWS) v Bostonu. "Pokud musíte cestovat, mějte s sebou výstroj na přežití v zimě. Pokud uvíznete, zůstaňte ve svém autě," apelovala dále.

Podobné výzvy se týkají i dalších oblastí. Hochulová obyvatelům New Yorku doporučila, aby vše přečkali doma a s pivem. Později také varovala před velmi nočními nízkými teplotami, které podle ní mohou ohrožovat život. Menší stát Rhode Island již od dnešního rána zakázal veškeré cestování s výjimkou naléhavých případů, cesty nedoporučují úřady v dalších sedmi státech.

Od pátku do neděle bude zrušeno celkem bezmála 6000 leteckých spojů. Postižené jsou hlavně New York, Boston a Filadelfie. V některých úsecích je omezena i železniční doprava. V Massachusetts je bez elektřiny přes 100.000 domácností a podle agentury AP přibývají další poruchy rozvodných sítí. Ostatní státy hlásí výpadky elektřiny pouze ojediněle.