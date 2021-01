Na východě země bude v neděli silně sněžit, celé ČR hrozí náledí

Praha - Na východě České republiky bude v neděli ráno silně sněžit, místy může napadnout až šest centimetrů za tři hodiny. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. V celém Česku se také může od dnešního večera tvořit náledí. Stále rovněž platí výstraha před silným větrem a povodňová bdělost v částech Jihomoravského a Zlínského kraje.

Silné sněžení zasáhne kraje Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský. Výstraha platí od nedělních 03:00 do 09:00. Opatrní by měli být zejména řidiči. Silnice mohou být nesjízdné, podle meteorologů hrozí kalamitní situace.

Řidiči a chodci v celé ČR si ale budou muset dávat pozor už dnes večer. "Na vlhkých komunikacích po předchozích srážkách nebo tání sněhu se při poklesu teplot pod bod mrazu bude lokálně vytvářet náledí nebo zmrazky," uvedli meteorologové. Výstraha platí od 21:00 do nedělních 09:00.

Silný vítr hrozí do dnešních 15:00 hlavně na východě země. V nárazech může dosáhnout 55 až 70 kilometrů za hodinu, na hřebenech hor i kolem 110 km/h. Lidé by proto měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

ČHMÚ také již v pátek uvedl, že kvůli tání sněhu a očekávaným srážkám bude o víkendu stoupat hladina Veličky. Upozornění na možné dosažení povodňové bdělosti platí od půlnoci na dnešek do nedělního poledne pro okolí Veselí nad Moravou v Jihomoravském kraji a ve Zlínském kraji v okolí Luhačovic, Uherského Brodu, Valašských Klobouk, Vizovic a Zlína. Voda by se ale neměla vylévat z břehů.